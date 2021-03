Le pagelle del Milan - Kessié salva la faccia dei rossoneri. Donnarumma in serata no

MILAN-UDINESE 1-1 - 68' Becão, 90+7' Kessie rig.

Donnarumma 5 - L'Udinese non tira mai in porta, quando lo fa va in gol e il colpo di testa di Becao è tutt'altro che irresistibile. Si fa ingannare dal velo di Nestorovski.

Kalulu 6 - Una buona prestazione se non altro in fase difensiva. E non disdegna ogni tanto di sganciarsi. (Dal 63' Calabria 6 - Entra e si ritrova in una situazione da subito complicata. Serata non facilissima, fa quel che può).

Kjaer 6 - Sbaglia clamorosamente su Nestorovski nella ripresa ma prima e dopo si rende protagonista di un paio di chiusure importanti.

Romagnoli 6 - Torna titolare dopo un turno di stop ed evidentemente saltare un giro gli ha fatto bene. Salva a porta vuota un gol praticamente fatto da Nestorovski.

Théo Hernandez 5 - Un paio di sgasate ma non sfonda. E soprattutto regala quasi un gol ai friulani nella ripresa e perde il confronto con Becao in occasione della rete dei bianconeri.

Tonali 6 - Pulito, preciso. Sbaglia pochissimo in fase d'impostazione ma la sua partita dura solo un tempo, prima di lasciare per qualche problemino fisico. (Dal 46' Meite 6 - Scuote nei primi minuti la squadra impegnando Musso, ci mette comunque tanta corsa).

Kessié 7 - La palla del rigore al 97' pesa tantissimo, lui è freddo ed evita al Milan una figuraccia. Nel complesso l'ivoriano era uno dei pochi a salvarsi, come sempre.

Castillejo 6 - In una partita praticamente bloccata, lo spagnolo si gioca in un paio d'occasioni la carta della giocata individuale impegnando Musso. Nel complesso non demerita. (Dal 75' Saelemaekers sv).

Brahim Diaz 5.5 - Qualche buono spunto ce l'ha, dribbling facile e sa saltare l'uomo. Ma è troppo leggero e non ha lo spunto di Calhanoglu. (Dal 63' Hauge 5.5 - Il norvegese non incide nemmeno stavolta, l'involuzione rispetto agli esordi è notevole).

Rebic 5.5 - Dopo la prova confortante contro la Roma il croato fa nuovamente un passo indietro. Nel primo tempo si fa notare per un duro intervento su Becao che gli costa il giallo. Raramente pericoloso, ha qualche sussulto nel finale e in fondo il mani di Stryger Larsen nasce da un suo traversone.

Leao 4 - Non vede quasi mai palla, non si fa quasi mai vedere. Abulico e ormai è una triste consuetudine da troppo tempo. Aggravante finale, al 94' ostacola Saelemaekers che ha l'occasione per segnare.

Allenatore Stefano Pioli 5.5 - Davanti le scelte sono obbligate, tuttavia nonostante un primo tempo bloccato non riesce a cambiare l'inerzia della squadra. Tiene Leao per tutto l'incontro nonostante il portoghese non faccia nulla per meritarlo.