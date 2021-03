Le pagelle del Milan - Kjaer-Tomori grande cerniera difensiva, Castillejo fatica da finto 9

MILAN-MANCHESTER UNITED 0-1 - 49' Pogba

Donnarumma 6 - Pogba lo batte sul suo palo ma può poco per la vicinanza del francese e per la potenza del tiro.

Kalulu 6.5 - Preferito a Dalot, garantisce maggiore spinta in avanti ed è nel primo tempo un esterno offensivo aggiunto. Sfonda spesso anche se manca nel passaggio decisivo. (Dal 65 Dalot 5.5 - Pogba lo mette spesso in difficoltà).

Kjaer 6.5 - Ingaggia un continuo duello con Maguire sui calci piazzati. Gioca un'ottima partita distinguendosi ancora una volta per il grande senso dell'anticipo.

Tomori 7 - Forma con Kjaer una cerniera quasi insuperabile. Nel primo tempo Rashford non vede mai palla.

Théo Hernandez 6 - Qualche sprint che crea il panico nella difesa del Manchester United

Meite 5 - Tiene vivo un pallone nella prorpia area piccola che costa il gol di Pogba e l'eliminazione.

Kessie 6.5 - Il solito uomo ovinque quando c'è da impostare o schermare davanti alla difesa.

Saelemaekers 6 - Fa le due fasi sulla destra, mostra come al solito di avere gamba e anche personalità. Prova anche in un paio di volte la conclusione.

Calhanoglu 5.5 - Anche se non al meglio arrivano sempre da lui le giocate illuminanti. Con Ibrahimovic in campo può anche sfruttare i traversoni. Concorso di colpa con Meite sul gol di Pogba anche se le colpe maggiori sono del francese.

Krunic 6 - Partita di grande sacrificio e si distingue per i ripiegamenti. Da contraltare fa la poca incisività davanti. (Dal 72' Brahim Diaz sv -).

Castillejo 5 - Non è il suo ruolo e non è nemmeno troppo aiutato. Calibra male un passaggio per Kessie lanciato a rete. Evanescente. (Dal 65' Ibrahimovic 6 - Venticinque minuti per provare a cambiare la situazione. Ha poca autonomia, eppure sui palloni alti è sempre pericoloso: Henderson gli dice di no).

Allenatore Stefano Pioli 6.5 - È abituato alle emergenze e, anzi, si esalta. Ma anche un grande aggiustatore come lui deve arrendersi all'ecatombe della vigilia. La partita è preparata benissimo, incarta lo United pur con i limiti di una squadra senza attaccanti. Tarda forse un po' con i cambi, col Milan sotto di un gol e in difficoltà.