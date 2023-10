Le pagelle del Milan - Thiaw-Tomori insuperabili. Pulisic, la notte dell'ex è un flop

BORUSSIA DORTMUND - MILAN 0-0

Maignan 6 - Poco impegnato, risponde presente su Fullkrug.

Calabria 6.5 - Malen è un brutto cliente, il capitano riesce a tenergli testa sacrificando la fase offensiva. Dal 69' Florenzi 6 - Pochi minuti ma un buon impatto difensivo.

Thiaw 7 - Il migliore dei suoi, da ex Schalke sente aria di Revierderby e mura tutto e tutti.

Tomori 7 - Conferma le buone prove viste contro Cagliari e Lazio. Concentrato, pressa alto e tiene a bada gli attacchi avversari.

Théo Hernandez 6 - Il lavoro difensivo dei tedeschi nel bloccare la catena di sinistra è molto buono, la classe del francese però alla lunga emerge e nel finale ha anche un'occasione per segnare.

Musah 6 - Meno appariscente rispetto alle precedenti uscite ma apprezzabile per abnegazione. Copre praticamente tutto il campo.

Reijnders 6 - Le qualità e la precisione del playmaker ci sono tutte e un paio si suggerimenti sono notevoli. Non disdegna nemmeno qualche avanzata.

Pobega 5 - Seconda partita di Champions, seconda volta titolare. Parte forte, cala presto. Troppe imprecisioni in fase d'appoggio. Dal 58' Adli 6 - Poco più di mezz'ora ma buone indicazioni da parte del francese.

Pulisic 5 - L'uomo più atteso della partita per i suoi trascorsi in giallonero. Prova sottotono per Capitan America che tocca pochi palloni e spreca una palla gol. Dal 69' Chukwueze 5.5 - A oggi il nigeriano è il nuovo acquisto che sta faticando di più a inserirsi. Nel finale grande occasione sprecata.

Giroud 5 - Quando i rifornimenti sono pochi, il francese fatica a entrare in partita. Ha una grande chance nel primo tempo che spreca malamente. Dal 69' Okafor 5.5 - Poco più di venti minuti in cui non riesce a entrare in partita.

Leao 6 - I tedeschi lo fermano anche con le partite, il portoghese riesce in qualche modo ad accendere a intermittenza la squadra con i suoi strappi ed è a conti fatti l'unico a farlo.

Allenatore Stefano Pioli 6 - Due partite, due zero a zero. Il bicchiere mezzo pieno è la difesa fa un'ottima figura ma la poca concretezza davanti preoccupa, anche se il tecnico può farci poco.