Le pagelle del Napoli - Elmas, che perla. Petagna generoso, Lozano fa ammonire mezzo Parma

vedi letture

Napoli-Parma 2-0

Marcatori: 32' Elmas, 82' Politano

Ospina 6 - Spettatore in campo, viene chiamato in causa perlopiù nella lettura dei tanti cross del Parma.

Di Lorenzo 6 - Da quel lato c'è Gervinho, per questo rinuncia completamente a spingere. Ma dietro fa buona guardia, contenendo bene gli avversari.

Manolas 6,5 - Il Napoli subisce poco, se non con qualche errore dei centrocampisti. Quindi la sua partita non è difficile. Si complica solo quando scatta Gervinho, ma riesce a tenerlo sistematicamente nel duello in velocità.

Koulibaly 6,5 - Un paio di chiusure determinanti in scivolata, un altro paio sfruttando la sua rapidità. Impeccabile stasera.

Mario Rui 5,5 - Giocano spesso dal suo lato, sfruttando il mismatch fisico con Kucka. Il portoghese infatti fa fatica e qualche volta rischia troppo. Dal 77' Hysaj s.v.

Elmas 7 - La giocata che vale l'1-0 è tutta sua. Un lampo di genio dopo una bella percussione e un dribbling ubriacante: vera e propria perla. Questo 4-3-3 ne esalta la tecnica e la freschezza atletica dei suoi vent'anni. Dal 77' Maksimovic s.v.

Demme 6 - Siamo abituati alla sua massima lucidità da vertice basso di centrocampo, invece stasera a volte fa confusione. Perde un pallone sanguinoso sulla trequarti nella ripresa, per sua fortuna il gol che ne consegue viene annullato per un fuorigioco. Ma ne recupera tantissimi, come al solito.

Zielinski 5,5 - Non si vedono i suoi guizzi, la qualità tecnica che ha lascia spazio all'applicazione tattica. Partita di sacrificio in fase difensiva. Partita da 'Chi l'ha visto' in quella offensiva. Dal 70' Bakayoko 5,5 - Troppo sulle gambe, rischia di far subire una ripartenza pericolosa al Napoli, che però si salva. Va vicino al gol con un destro da fuori nel finale.

Lozano 7 - Fa ammonire mezzo Parma grazie alla sua incredibile velocità. Il Napoli spesso si affida a lui per sfondare: Gagliolo lo ingabbia meglio di altri terzini in altre partite, ma il Chucky ha una facilità di corsa difficilemente contenibile. Fondamentale anche nei ripiegamenti difensivi.

Petagna 6,5 - Non sarà il grande centravanti da venti gol a stagione, ma il suo lavoro generoso per la squadra è imprescindibile. Difesa palla, sponda, pressione, anche qualche bell'assist: fa il suo e anche di più. Dal 63' Politano 6,5 - Di gol del genere ne ha fatti già tanti: sinistro dal limite sul primo palo invece che su quello lontano e Sepe beffato.

Insigne 6 - A caccia del centesimo gol in azzurro contro la squadra a cui ha segnato il primo, sembra diventare quasi un'ossessione perché ogni volta che è nei pressi dell'area calcia in porta. E' anche sfortunato, perché colpisce un palo, ma è ancora lontano dai suoi livelli migliori.

Allenatore: Rino Gattuso 7 - Dopo tutti i rumors degli ultimi giorni contava portarla a casa e ci è riuscito. Nel primo tempo si vedono poche idee offensive, ma tanta organizzazione in fase difensiva. L'attacco alla profondità risulta complicata, ma con il rientro di Osimhen il suo Napoli non potrà che crescere.