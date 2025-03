Le pagelle del Napoli - Neres, quanto eri mancato! Lukaku un toro, Buongiorno insuperabile

Risultato finale: Napoli-Milan 2-1

Meret 7 - Non complicate le parate sui pochi tiri (da fuori) del Milan, ma il voto lo dà l'importanza del rigore parato a Gimenez a venti minuti dalla fine. Come un gol, forse in questo caso anche più di un gol.

Di Lorenzo 7 - L'assist per Politano è codificato, la catena funziona come nelle serate migliori. Facile il lavoro su Joao Felix, ma se la cava alla grande anche su Leao, non cadendo mai nelle sue finte.

Rrahmani 6 - Lavora bene con la linea e tiene a bada gli avversari nelle poche folate offensive di marca rossonera.

Buongiorno 7 - Il raddoppio del Napoli è in buona parte merito suo, con quel recupero palla alto, aggressivo, praticamente istantanea della sua grande prestazione. Insuperabile nell'uno contro uno

Mathias Olivera 6,5 - Tutte le sue letture difensive sono ineccepibili. Malgrado sia rientrato per ultimo dagli impegni in nazionale, ha più gamba di Pulisic, il suo diretto rivale.

Anguissa 6 - Primo tempo da 6,5 con grandi chiusure e costante accompagnamento delle manovre offensivo, seguito poi da una ripresa insufficiente. Quando comincia a commettere qualche errore di troppo, Conte lo sostituisce. Dal 64' Billing 5 - Entra male: pochi secondi e causa un calcio di rigore. Distratto.

Lobotka 6,5 - La padronanza delle geometrie, dei movimenti, dei tempi, della postura. Se il Milan lo oscura, si sposta e ritrova la luce, grazie anche all'aiuto di Gilmour. Dall'80' Juan Jesus s.v.

Gilmour 6,5 - Si sostuisce a Lobotka nella prima costruzione, tocca tanti palloni e li giostra tutto sommato bene, anche se a volte non è precisissimo. Eccezionale il tempo dell'assist per il 2-0 di Lukaku.

Politano 7 - Il solito, enorme lavoro oscuro, praticamente a tutto fascia nonostante il Napoli sia tornato al 4-3-3. Ma stavolta ci mette anche la qualità negli ultimi metri e le combinazioni perfette con la catena di destra: il gol è bello e tatticamente inappuntabile. Dall'84' Mazzocchi s.v.

Lukaku 7 - Senza toccare palla mette lo zampino sull'1-0 tirando fuori Pavlovic. Il 2-0 è (quasi) tutto suo e vale l'undicesimo sigillo stagionale e il 400esimo in carriera: mica poco. E in generale ci mette tanta energia su ogni pallone, come un vero leader dà l'esempio ai compagni. Big Rom, galvanizzato dalla Nazionale, risponde sempre presente contro il Milan (gol all'andata e al ritorno). Come un toro, quando vede rosso(nero) si scatena. Dall'84' Simeone s.v.

Neres 6,5 - Quant'era mancato? Tanto, troppo. Il primo tempo è un vero e proprio show: dribbling, giochi di prestigio, tocchetti e tacchetti, anche assist al bacio (ma non scartati). Cala, com'è normale che sia, col passare dei minuti. Ma che prova! Dall'84' Ngonge s.v.

Antonio Conte 7 - Il piano-gara è perfetto: torna al 4-3-3, utilizza di nuovo le catene e manda ai matti la struttura difensiva di Conceiçao. Anche quella offensiva, a dire il vero, con una marcatura uomo su uomo fino a un certo punto e tanta organizzazione nella propria metà campo. Mezzo punto in meno perché il Napoli mostra per l'ennesima volta lo stesso difetto: non regge per tutti i 90' e soffre troppo nel finale.