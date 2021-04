Le pagelle del Parma - Difesa travolta, non bastano le torri di Cornelius. Osorio, ma che fai?

Parma-Crotone 3-4

Marcatori: 15' Magallán, 29' Hernani, 42' Simy, 45'+1 Ounas, 49' Gervinho, 54' Mihaila, 69' Simy.

Colombi 5,5 - La zuccata di Magallan lo coglie in controtempo, e lui può poco o nulla. Incolpevole anche sul tap-in di Simy (che lo buca anche su rigore) e sul diagonale perfetto di Ounas.

Busi 4,5 - Un primo tempo nell'occhio del ciclone: soffre le sgasate di Reca, si fa mangiare in testa da Magallan sull'uno a zero del Crotone. Nel complesso è disorientato, fragile, esposto ai cambi di passo dei calabresi.

Dierckx 5 - La fiducia di D'Aversa è un segnale a tutto l'ambiente: il futuro è dalla sua. Il peccato sul tap-in di Simy, però, non ha nulla di veniale: posizionamento errato, che spalanca le porte al due a uno del Crotone. (Dal 75' Valenti 6 - Nessuna sbavatura dopo l'ingresso, anche perché la squadra si riversa in attacco per cercare il pareggio).

Bani 5 - Rincorre Ounas con un presentimento mortale, consapevole delle qualità in campo aperto dell'algerino. Che infatti gli mostra la targa e offre l'assist a Simy. (Dal 46' Osorio 5 - Intervento scellerato di Reca che frutta il penalty decisivo al Crotone).

Pezzella 5,5 - Le discese sulla sinistra sono rade, non riesce a sfondare contro un avversario - Molina - che tutto sommato riesce a contenerlo senza patire troppo.

Hernani 6 - L'avvio non è promettente: appare contratto, basta una combinazione d'accademia tra Zanellato e Reca per stordirlo. Poi però rinsavisce e regala un'illusione al Parma con l'uno a uno di testa. (Dal 75' Grassi 6 - Prova a dare una mano, ma il Crotone blinda il vantaggio).

Brugman 5,5 - La cabina di comando è sua di diritto, dopo la prodezza dello Stadium. Nella frenesia degli eventi, però, non riesce a distinguersi: ci prova su piazzato, senza successo.

Kurtic 5,5 - Primo tempo un po' scolastico, nel quale tende a sparire e riapparire. Resta poi in panchina dopo l'intervallo. (Dal 46' Pellè 5 - Non pervenuto nella ripresa).

Man 6 - Dannata sfortuna: un paio di percussioni nel primo quarto d'ora, poi si fa male ed è costretto ad alzare bandiera bianca. (Dal 20' Gervinho 6,5 - Tanti errori, poi riapre il match su assist di Cornelius).

Cornelius 7 - Un gigante che manda in tilt il terzetto del Crotone nel gioco aereo. Cui alterna anche una certa dose di finezza, che gli consente di dipingere l'assist arcuato per il gol di testa di Hernani.

Mihaila 6,5 - Serpentine fastidiose per la difesa del Crotone. È con questo fondamentale che fulmina Cordaz, completando la rimonta del Parma in avvio di ripresa. Peccato che non basti a raccogliere punti.

Roberto D'Aversa 5 - Una squadra che oggi pare piombata nell'anarchia. Si fa fatica a trovare un ordine nella buriana di oggi: tanta confusione, diffusa e contagiosa.