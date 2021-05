Le pagelle del Sassuolo - Berardi incontenibile, Locatelli: geometrie con il righello

PARMA-SASSUOLO 1-3

Marcatori: 25’ rig. Locatelli (S), 32’ Bruno Alves (P), 62' Defrel (S), 69' Boga (S)

Consigli 7 - Incolpevole sul gol di Alves, che traccia una traiettoria perfetta, non soffre quasi nulla. Molto bravo e attento nel respingere nel finale su Pellè e Gervinho, nel finale sale in cattedra respinge tutto quello che gli arriva.

Muldur 5.5 - Potrebbe attaccare di più Busi, in difficoltà in marcatura su Berardi, ma preferisce non scoprirsi molto. De Zerbi vuole di più e lo toglie prima dell’ora di gioco. Dal 57’ Toljan 6 - Spinge più del compagno che rileva, accompagnando Berardi.

Chiriches 6.5 - Tiene bene a bada Cornelius, che si muove molto ma non ha grandi chance. Preciso e pulito anche in fase di uscita.

Ferrari 6.5 - Come il compagno di reparto Chiriches gioca una gara molto attenta in marcatura su Cornelius, che non riesce mai a sfuggire dalla morsa dei centrali neroverdi. Bene anche in un paio di letture su cross dalle fasce. Suo il lancio preciso che manda in porta Boga nel gol dell’1-3.

Rogerio 6.5 - Più fluidificante rispetto a Muldur, attacca spesso Laurini e Dierckx, trovando molti cross. Ad inizio ripresa ha una grande chance dall’interno dell’area, ma un ottimo Dierckx gli nega la gioia del gol con una grande scivolata che copre lo specchio.

Locatelli 7 - Maestro nel mezzo, è glaciale dal dischetto nel battere Sepe. Poco prima aveva messo in porta Boga con un grande filtrante, ricamando quasi tutte le azioni offensive della squadra di De Zerbi. Tante geometrie precise e sempre nel vivo dell'azione.

Lopez 6 - Si muove bene con Locatelli, e dei due nel mezzo ha compiti più difensivi. Mostra le sue capacità balistiche ad inizio ripresa con uno splendido destro da lontano che costringe Sepe agli straordinari. Esce a metà ripresa. Dal 64’ Traoré 6 - Prova a partecipare alla festa del gol nel finale ma non trova occasioni.

Berardi 7.5 - Mattatore della serata, fa ciò che vuole sulla destra, sfiorando il gol a più riprese. Entra nell’azione che porta al rigore per il Sassuolo, è suo l’assist per il gol di Defrel che vale il 2-1. Con un sinistro a giro bellissimo trova il palo, che gli nega la gioia del gol. Incontenibile.

Defrel 6.5 - Piuttosto impalpabile per più di un’ora, sigla un gol molto bello in acrobazia a metà ripresa, riportando avanti il Sassuolo. Dal 64’ Caputo 6 - Segna un gol ma è in fuorigioco. Prova a mandare in porta i compagni e a partecipare in manovra.

Boga 7 - Mette in grande difficoltà Dierckx nei primi venticinque minuti, poi si prende qualche pausa. Nella ripresa rientra con la giusta verve e trova un bel gol con il sinistro, oltre a tante giocate di qualità. Dal 79’ Obiang sv

Raspadori 6 - Molto mobile, cerca di pungere in velocità la difesa del Parma ma non riesce quasi mai a concludere. È abile a guadagnarsi il calcio di rigore che apre le marcature, ma rispetto alle ultime prestazione pare leggermente più opaco. Dal 57’ Djuricic 6 - Il suo ingresso dà il cambio passo al Sassuolo davanti. Non entra direttamente in nessuno dei gol ma partecipa in tante buone chance.

Allenatore: Roberto De Zerbi 7 - Dopo un primo tempo in cui il Sassuolo va a sprazzi, si scatena nella ripresa. Sfata anche il tabù D'Aversa e tiene ancora in bilico la corsa al posto in Conference League. Stagione super.