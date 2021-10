Le pagelle del Sassuolo - Boga imprendibile, Lopez il migliore

vedi letture

Sassuolo-Inter 1-2

Marcatori: 22' Berardi, 58' Džeko, 78' Martínez

Consigli 6 - Qualche parata. Non ha grandi colpe sui gol subiti anche se forse poteva fare meglio nell'uscita su Dzeko che gli costa cartellino giallo e fallo da rigore.

Muldur 5,5 - Perisic lo soffre inizialmente poi invece la cosa si ribalta ed è il croato a metterlo in difficoltà. Non sempre preciso in fase difensiva, poco propositivo in fase di spinta.

Chiriches 6 Primo tempo davvero bene, quasi insuperabile. Nella ripresa cala anche per un po' di stanchezza ma soprattutto per l'ingresso di Dzeko. Sull'azione del rigore il bosniaco lo brucia e Consigli lo stende.

Ferrari 6 - Primo tempo da 7 in pagella. Mette la museruola a Lautaro e Correa concedendo davvero poco. Nella ripresa perde Dzeko che si inserisce alla sue spalle e di testa segna l'1-1.

Rogerio 6,5 - Sulla sua fascia lascia il solco. Spinta continua, tanti dribbling e cross sempre interessanti. Una partita totale che ne conferma la grande crescita stagione dopo stagione.

Frattesi 6 - Buona partita in mezzo al campo. Meglio in fase difensiva che in costruzione. Gioca comunque una partita di grande sostanza senza risparmiarsi mai. (dall'87 Scamacca s.v.).

Lopez 7 - Una partita di qualità e quantità. Imposta, recupera, si inserisce. Davvero una prestazione importante. Purtroppo per lui non basta per portare a casa punti.

Berardi 6,5 - Freddo sul rigore dell'1-0. Per lui un gran primo tempo, poi si spegne piano piano con il passare dei minuti. Rimane comunque uno dei più pericolosi con continui tentativi anche dalla distanza.

Djuricic 6,5 - Bravo in schermatura su Brozovic. Il suo lavoro limita e non poco il croato. Anche qualche sgroppata in velocità con conseguente fallo subito. Partita ottima. (dal 75' Traoré s.v.)

Boga 6,5 - Si guadagna il rigore dell'1-0 sfidando e battendo in dribbling Skriniar. Quando punta gli avversari è spesso imprendibile. Se trova continuità farà ancora una volta le fortune del Sassuolo. Nel finale non ha più benzina per impensierire Handanovic.

Defrel 6 - Si impegna e fa anche una buona prestazione. La cosa migliore però la fa in fase difensiva, salvando un gol già fatto di Perisic. Episodio dubbio a fine primo tempo quando, lanciato a rete, viene forse steso da Handanovic. L'arbitro non ravvisa scorrettezze. (dal 64' Raspadori 5,5 - Ci prova ma non riesce a rendersi pericoloso. Un paio di azioni personali ben controllate dal tridente difensivo neroazzurro).

All. Dionisi 6,5 - Il suo Sassuolo per un'ora mette sotto l'Inter. L'unica colpa è sbagliare tante occasioni a inizio ripresa per chiudere la contesa. Poi Inzaghi pesca dalla panchina e l'Inter ribalta l'incontro. Zero punti ma una prestazione che deve dare fiducia al tecnico neroverde.