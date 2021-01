Le pagelle del Sassuolo - Djuricic condanna i suoi all'eliminazione, Oddei unica nota lieta

vedi letture

Sassuolo-SPAL 0-2 (49' Missiroli, 58' Dickmann)

Pegolo 5,5 - Inoperoso per tutto il primo tempo, nella ripresa può poco e niente sulle due reti subite e non è chiamato a compiere altri particolari interventi.

Muldur 5,5 - Nei primi 45 minuti si alza molto sulla fascia destra e mette in area diversi cross che creano costante apprensione alla difesa biancazzurra. Sfiora pure il gol colpendo un palo, ma c'è da dire al contempo che i due gol della SPAL nella ripresa arrivano entrambi dalla sua fascia.

Marlon 5 - L'intesa con Peluso da centrali è da perfezionare, lo si intuisce già nel primo tempo. La conferma definitiva arriva nella ripresa: gli avversari della SPAL puniscono senza difficoltà.

Peluso 5 - Sbanda insieme al compagno di reparto, con la SPAL che riesce a segnare due reti coi suoi primi due tiri in porta. Anzi, addirittura con le sue prime due azioni offensive del match.

Rogerio 5,5 - Molto bene in fase di spinta nel primo tempo, anche se nella ripresa partecipa in negativo al black-out della retroguardia del Sassuolo (Dall'85' Kyriakopoulos s.v.).

Obiang 5,5 - Oggi è lui il faro della manovra neroverde: positivo e propositivo nella prima parte, sparisce progressivamente nella seconda.

Maxime Lopez 5,5 - Tanto movimento e qualche buono spunto per il francese, che finisce però per non trovare il bandolo della matassa al pari dei compagni (Dal 69' Ayhan 5,5 - Può fare ben poco quando il Sassuolo è ormai in balia della SPAL).

Oddei 6 - Che personalità per questo 2002! Calcia le punizioni e tira in porta senza paura dalla distanza. È così una delle note positive di questo giovedì amaro in casa Sassuolo (Dal 69' Haraslin 5,5 - Stesso discorso fatto per Ayhan: il Sassuolo ha ormai staccato la spina mentalmente al momento del suo ingresso in campo).

Djuricic 4,5 - La prima occasione da rete del match è sua: palo pieno da buona posizione. È uno dei migliori e più ispirati, ma appena rientrato nella ripresa rovina tutto facendosi cacciare ingenuamente per un intervento a gamba alta su Sernicola che lascia i suoi in dieci già dal 47'.

Boga 5 - La forma fisica non è ancora quella dei tempi migliori, ma l'ex Chelsea oggi ha poche scusanti: si accende troppo a sprazzi (Dal 46' Schiappacasse 5,5 - Tanta forza di volontà, ma non è questa la sua partita).

Raspadori 5,5 - È il più pimpante del Sassuolo nel primo tempo. Da applausi la preparazione al tiro che chiama Berisha al miracolo al 42', ma nella ripresa esce progressivamente dalla sfida.

Roberto De Zerbi 5 - Il suo Sassuolo, nonostante il turn-over, sembra pronto a regalarsi un quarto di finale di alto livello contro la Juventus e a dare minutaggio sia ai giocatori reduci da qualche problema fisico (Boga) sia ai giovani in rampa di lancio (Oddei), ma l'espulsione di Djuricic a sorpresa sconvolge tutti i suoi piani.