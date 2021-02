Le pagelle del Siviglia - I cambi salvano in parte Lopetegui. Gomez non si vede mai, Suso gol

vedi letture

Bono 6 - Dopo sette partite senza subire reti, cade la sua imbattibilità sotto i colpi del Borussia Dortmund. Non ha particolari responsabilità. Anzi, evita una sconfitta peggiore.

Jesus Navas 6 - Ci prova timidamente, insieme a Suso. È uno degli ultimi ad arrendersi, ma i compagni di squadra non seguono il suo esempio.

Kounde 5,5 - Prima mezzora relativamente tranquilla, poi crolla insieme a tutto il Siviglia, demolito dal fenomeno Haaland.

Diego Carlos 5 - Sancho, Reus e Haaland sono a tratti immarcabili e il difensore brasiliano non riesce quasi mai a capire in anticipo la giocata.

Escudero 5,5 - Non funziona l'asse con il Papu Gomez. Troppo timido, viene travolto dalla furia dei gialloneri, che in contropiede fanno quello che vogliono.

Jordan 5,5 - È il più pimpante a centrocampo, ma la sua buona lena si scontra contro la maggiore fisicità degli avversari. E ne esce quasi sempre con le ossa rotte. (Dal 72' Oscar 6,5 - Appena entrato si incarica della battuta di un calcio di punizione e colpisce il palo. Poi serve l'assist a de Jong).

Fernando 5,5 - Gravi responsabilità sui primi due gol: Dahoud conclude troppo da solo, poi Haaland e Sancho duettano facilmente. Manca sempre il suo filtro, Rakitic è troppo isolato. Nella ripresa si riscatta in parte.

Rakitic 5 - Perde un pallone sanguinoso a centrocampo, innescando la ripartenza condotta da Reus e finalizzata da Haaland. Inaspettato, per un giocatore esperto come il croato. Lopetegui lo cambia all'intervallo. (Dal 46' Gudelj 6 - Dà equilibrio al centrocampo, impedendo agli avversari di trovare le stesse praterie che erano state decisive nel primo tempo).

Suso 6 - Il match comincia come meglio non potrebbe. Il suo tiro, deviato da Hummels, porta avanti il Siviglia, ma poi la squadra andalusa viene sommersa dalla valanga giallonera. L'ex rossonero è uno dei pochi a restare a galla e a proporsi con continuità. (Dal 60' de Jong 6 - Sfrutta alla grande l'unica possibilità che gli concede la difesa giallonera).

En Nesyri 5 - Nessun pallone giocabile per 45', Lopetegui capisce che la serata non è delle migliori e lo cambia dopo un'ora di gioco. (Dal 60' Munir 5,5 - Nessuno spunto degno di nota, non si vede mai).

Gomez 5 - La condizione fisica non è delle migliori e si nota. Primo tempo in costante affanno, mai una giocata degna di nota. Nella ripresa non va meglio, Lopetegui lo sostituisce dopo un quarto d'ora. (Dal 60' Oliver Torres 6 - Ha gamba e il suo ingresso sembra rivitalizzare il Siviglia, che però fa fatica a creare pericoli).

Allenatore: Julen Lopetegui 5,5 - Un brusco risveglio dal sogno. Una serata complicata, in cui la sua squadra ha sbagliato praticamente tutto nel primo tempo e si è consegnata all'avversario, ma si è ritrovata nella ripresa, anche grazie ai cambi effettuati dall'ex CT della Spagna. Il 3-2 di de Jong regala qualche speranza in vista della sfida di ritorno.