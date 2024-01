Le pagelle dell'Atalanta - Carnesecchi in versione saracinesca, Ruggeri ingenuo sul rigore

Risultato finale: Roma-Atalanta 1-1

Carnesecchi 7 - Se la Dea chiude la partita in parità, deve ringraziare la sua reattività. Decisivo infatti in più occasioni, guadagnandosi il titolo di migliore dei suoi.

Scalvini 6 - Oltre a dare una mano in fase difensiva, come al solito talvolta si sgancia anche in avanti. Dall'86' Hien sv.

Djimsiti 6 - Positivo in entrambe le aree, visto che si rende pericoloso in avvio e salva un gol sulla linea. Purtroppo per lui e per l'Atalanta, è l'azione in cui poi c'è il fallo da rigore di Ruggeri. Duello impegnativo con Lukaku.

Kolasinac 6,5 - Ha un gran da fare nella sua zona di competenza, usando spesso anche le maniere forti e fornendo una prestazione di sostanza. Dal 79' Palomino sv.

Holm 6,5 - Un vero e proprio treno sulla corsia di destra, che mette in mezzo dei palloni invitanti e va anche vicino al gol prima dell'intervallo. Più guardingo nella ripresa.

De Roon 6 - Risulta la solita diga, ma soffre la Roma nel momento in cui aumenta il pressing per poi lanciarsi in avanti.

Ederson 5,5 - Non emerge nella zona nevralgica del campo, dovendo fare i conti fin dalla prima frazione di gioco con un'ammonizione. Dal 64' Pasalic 6 - Dà un contributo maggiore nella battaglia in mezzo al campo, più che negli ultimi metri come sarebbe nelle sue caratteristiche.

Ruggeri 5 - Il peggiore nella formazione di Gasperini. Spinge poco sulla sinistra, commettendo anche il fallo ingenuo che porta al rigore. Dal 64' Zappacosta 6 - Si fa preferire rispetto al compagno che rileva, soprattutto per quello che fa in fase di contenimento.

Koopmeiners 6,5 - Inizio da sogno, con la rete che sblocca il match con un gran colpo di testa. Per il resto, la sua incisività va a fasi alterne.

Miranchuk 6,5 - Il regista offensivo della Dea, che dà qualità alle manovre atalantine. Proprio da un suo cross, infatti, arriva il gol di Koopmeiners.

De Ketelaere 5,5 - Non ripete la prestazione eccellente di Coppa Italia. Ha una chance nel primo tempo, ma si fa ipnotizzare da Rui Patricio. Dal 46' Scamacca 5,5 - Con il suo ingresso in campo l'Atalanta ha più peso in avanti, ma non l'incisività sperata.

Gian Piero Gasperini 6 - Si gioca la partita come era ampiamente prevedibile, con una serie di duelli in ogni zona del campo. Primo tempo positivo soprattutto nelle prime battute, ripresa più di sofferenza. Porta a casa un buon punto su un campo ostico.