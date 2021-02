Le pagelle dell'Atalanta - Pessina gioca da Galacticos. Ilicic non la prende proprio mai

ATALANTA-REAL MADRID

Gollini 6 - Il primo vero intervento è nel recupero, quando dice di no a Casemiro. Bravo e fortunato, c'è bisogno anche di questo. Sul tiro di Mendy c'è qualche perplessità: non fortissimo, forse poteva arrivarci.

Toloi 6,5 - Divenuto italiano da poco, prova a mettere in campo le migliori qualità del calcio del Belpaese. Difesa e - qualche volta - contropiede. Quando Freuler viene espulso non c'è la scelta.

Romero 7 - Isco è davvero poca roba per lui, perché l'uno contro uno non c'è praticamente mai. Quando entra Mariano Diaz è anche più dominante, straordinario e sempre in anticipo.

Djimsiti 6,5 - Non fa errori, dalle sue parti Asensio non accelera.

Maehle 6 - Corre moltissimo, qualche volta prova la giocata, sarà certamente una grande alternativa per Hateboer. La differenza però al momento si sente (dall'85' Palomino s.v.).

De Roon 6,5 - Solito lavoro oscuro, di fronte al centrocampo più forte del mondo. Lui corre e non si ferma praticamente mai.

Freuler 5 - Da una parte è evidentemente un problema, perché lascia i suoi colleghi in dieci contro undici. Dall'altro è Stieler a sbagliare più che lui, perché sarebbe un giallo. Un bel problema per il ritorno.

Gosens 6 - Può sfruttare il mismatch su Lucas Vazquez, magari negli inserimenti. Purtroppo ha poco tempo per affondare sulla sua fascia e deve badare di più alla difesa.

Pessina 7 - Dovrebbe essere il raccordo fra centrocampo e attacco, evidente che possa fare molto meno dopo il rosso a Freuler. Taglia la strada quando Vinicius ha già l'urlo del gol in gola. Partita da Galacticos.

Muriel 5,5 - Poche fiammate nel primo tempo, ha comunque sul piede l'opportunità per bucare Courtois, ma lui strozza la conclusione (dal 56' Ilicic 4,5 - Non la tocca proprio mai. Gasperini lo toglie per disperazione (dall'86' Malinovskyi s.v.)).

Zapata 6 - Dovrebbe essere la sua serata, sgomma su Nacho e resiste pure al fallo. Resta però in campo solo una mezz'ora, poi deve alzare bandiera bianca (dal 30' Pasalic 6,5 - Deve pressare su tutti gli avversari, si sacrifica finché può).