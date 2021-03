Le pagelle dell’Inter - Lautaro di testa sfonda il muro granata. Lukaku non brilla, ma segna

vedi letture

Torino-Inter 1-2

Marcatori: 62’ rig. Lukaku (I), 70’ Sanabria (T), 86' Lautaro (I)

Handanovic 6 - Nella prima frazione ha il sole contro, ma non deve preoccuparsi fino al colpo di testa di Lyanco. Il palo, però, gli dà una mano. Sul gol di Sanabria può fare davvero poco, si oppone anche sul tiro di Zaza.

Skriniar 5,5 - Soffre parecchio, soprattutto nella ripresa. In area scivola nel momento meno opportuno, perde la marcatura e il risultato è uno soltanto: pareggio del Torino.

De Vrij 6 - La difesa a tre esalata tutte le sue caratteristiche. Gestisce la linea, comprime e dilata lo spazio con le mani per mimare a tutti i compagni i movimenti che deve fare. Soffre come tutti, ma porta a casa una prestazione sufficiente.

Bastoni 5,5 - Sbaglia parecchio e soffre un bel po' rispetto al solito. Nel primo tempo scivola e spalanca la porta a Lyanco, ma il collega di reparto trova il palo.

Hakimi 5 - In una partita complessa non riesce mai a trovare la giocata decisiva. Non salta mai l’uomo, è parecchio impreciso anche al momento del cross. (Dall’ 88’ Darmian s.v.).

Barella 6 - Sta attraversando un buon momento di forma e si vede. Quando strappa è sempre pericoloso, scippa un paio di palloni interessanti. Fatica a causa della fisicità del Torino, ma non molla praticamente mai.

Brozovic 5,5 - Pulisce un paio di situazioni pericolose, ma col passare dei minuti l’intensità cala. Il pressing dei padroni di casa gli crea parecchi problemi. (Dall’ 80’ Sanchez 6,5 - Gli bastano sei minuti per entrare in partita: testa alta e cross perfetto, Conte pesca ancora una volta il jolly).

Gagliardini 5,5 - Gira parecchio a vuoto, non riesce quasi mai ad entrare nel vivo del match. Buon inserimento nella ripresa, ma vista l’ammonizione Stellini non vuole rischiare e lo toglie subito dopo. (Dal 56’ Eriksen 6 - Non brilla per giocate o altro, ma si mette in mezzo al campo e tocca parecchi palloni importanti).

Perisic 6 - La prima giocata offensiva dopo pochi minuti arriva dai suoi piedi, ma con gli spazi intasati non riesce mai a dare lo strappo decisivo. Bene in fase di non possesso, intercetta un paio di palloni potenzialmente pericolosi. (Dal 56’ Young 5 - Doveva dare il cambio di passo, ma non riesce quasi mai ad incidere).

Lautaro Martinez 8 - Pronti-via, subito due occasioni sui piedi non sfruttate. Nel primo tempo è l’unico che fa movimento e prova a non dare punti di riferimento. Si danna l'anima e trova un gol pesantissimo che molto probabilmente dà una spallata al campionato. (Dall’ 88’ Vecino s.v.).

Lukaku 6,5 - Nella prima frazione di gara non si vede praticamente mai. Gira parecchio a vuoto, si nasconde tra le maglie granata e non riesce a incidere. Segna su rigore, ma la prestazione è lontana dalle ultime a cui ci ha abituato.

Cristian Stellini (Conte squalificato) 6,5 - Sicuramente i suggerimenti saranno piovuti dal cielo, ma gestisce la squadra e dà indicazioni costanti ai suoi. Strappa altri tre punti a un campionato indirizzato e ormai a forte tinte nerazzurre.