Le pagelle dell'Inter - Senza Lukaku è dura davanti. Handanovic-Bastoni-Young, che ingenuità!

vedi letture

Handanovic 4,5 - Non può nulla sul rigore calciato forte e centrale da Ronaldo, è più colpevole di Bastoni nell'occasione del raddoppio del portoghese. Un'uscita senza senso che lascia la porta sguarnita.

Skriniar 6 - La Juve pressa molto, lo slovacco se la cava piuttosto bene. Sbaglia pochi appoggi, è sempre pronto a chiudere gli spazi.

de Vrij 6,5 - Nessuna sbavatura, purtroppo sono i compagni a commettere errori gravi e decisivi e a vanificare la solita prestazione da leader della retroguardia.

Bastoni 5 - Un suo pasticcio, con la determinante collaborazione di Handanovic, consente a CR7 di segnare il gol del 2-1. Nella ripresa è praticamente perfetto ma non cancella il danno. (Dall'86' Pinamonti s.v.).

Darmian 6 - Controlla bene Alex Sandro, dà una mano a Skriniar in fase difensiva. Hakimi, però, è tutt'altra cosa su quella corsia laterale. L'occasione ce l'ha, al 69': Buffon si supera.

Barella 6,5 - C'è sempre nelle azioni più pericolose dell'Inter. Dopo appena 9' serve a Lautaro un grande assist, che l'argentino tramuta in rete. Centrocampista totale, giocatore assolutamente indispensabile. Il miglior centrocampista italiano.

Brozovic 5,5 - Spesso sovrastato dalla fisicità e dal dinamismo dei centrocampisti avversari. Non riesce a dettare i tempi con velocità, l'Inter senza punti di riferimento offensivi fa fatica a costruire. Cresce nel finale ma non basta. (Dall'86' Sensi s.v.).

Vidal 5,5 - Sognava di ripetere l'exploit del campionato e dare un nuovo dispiacere alla sua vecchia squadra. I compagni lo coinvolgono, prova a essere un riferimento con risultati non proprio trascendentali. Non prende bene il cambio. (Dal 73' Eriksen 6 - Mandato in campo nel tentativo di bissare la magia realizzata nel derby di una settimana fa, il danese prova a creare pericoli soprattutto sulle palle inattive).

Young 5 - Molto ingenuo, forse troppo, nell'occasione del rigore che permette alla Juventus di pareggiare. Da un giocatore della sua esperienza nessuno si aspetta un regalo simile. (Dal 66' Perisic 5,5 - Prova a dare più brio alla manovra nerazzurra, puntando Cuadrado e cercando la profondità. Non sempre riesce a essere pericoloso e a incidere).

Lautaro Martinez 6 - Pronti via, e trova subito la rete del vantaggio per i nerazzurri. Dedica scontata, alla figlia appena nata. Poi non riesce a trovare il guizzo giusto: gli manca il partner, dà l'impressione di essere troppo isolato.

Sanchez 6 - Conte avrebbe voluto un attaccante in più, un vice-Lukaku. Il cileno non ha le stesse caratteristiche del belga e non riesce a tenere fisicamente contro i difensori bianconeri. La velocità non basta, ma dà fastidio con il pressing. Nella ripresa è Demiral a negargli la rete salvando sulla linea, poi serve a Darmian un bell'assist.

Allenatore: Antonio Conte 6 - La partita comincia nel migliore dei modi, ma la Juve è molto più aggressiva rispetto alla squadra rinunciataria e controllata facilmente in campionato. Due errori individuali ribaltano il punteggio e non ha molte risorse per cambiare le cose, soprattutto in avanti. Le assenze di Lukaku e Hakimi si sentono, stavolta Eriksen non toglie le castagne dal fuoco.