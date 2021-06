Le pagelle dell'Italia - Insigne fa 30 con lode. Barella è pronto per il grandissimo salto

Italia-Repubblica Ceca 4-0 al 90'

Donnarumma 6 Ha ragione il commissario tecnico Mancini: non è distratto dal mercato. Lo stadio vuoto ne amplifica i polmoni: guida due senatori come Bonucci e Chiellini senza dar del lei.

Florenzi 6 Del pacchetto arretrato è quello che all'inizio va più in difficoltà. In crescendo col passar dei minuti, prende poi possesso con sicurezza parigina dell'esterno difensivo. (dall'86' Toloi sv)

Bonucci 6.5 Brividi quando va a terra e si fa male al ginocchio. Stringe i denti e torna in campo. Gioca autoritario come un tempo, al fianco di Chiellini ritrova antiche certezze.

Chiellini 6.5 Uno così dovrebbe pensare al ritiro? Sarà che l'azzurro lo ringiovanisce. Si gioca subito il jolly del naso sanguinante, per il resto morde e ringhia, con ben poco velluto. (dal 64' Acerbi 6 Schick è ben poco sostanzioso, al fianco di Bonucci tiene bene la linea e non si fa mai sorprendere)

Spinazzola 6.5 Spinta e contenimento: un paio di diagonali azzeccate strappano gli applausi dell'elegante Mancini. Dal suo mancino nasce la prima occasione: un punto di vantaggio su Emerson. (dal 64' Emerson 6 Entra e la Repubblica Ceca da quella parte non riesce più a rendersi pericolosa. Già smaltiti i festeggiamenti Champions)

Barella 7 Il solito Barella. In una gara coi giri più bassi per tutti, che è una prova generale del gran gala, quando mette la quinta e dirige il gioco, è una spanna sopra a molti. Pronto per un Europeo da salto nell'Olimpo.

Jorginho 6.5 Non ha i novanta nelle gambe ma non sembra. Anche perché ha intelligenza tattica e pratica per riuscire a dirigere il gioco anche su un paio di mattonelle in meno che in finale Champions. (dal 64' Cristante 6 Entra e lo fa nel modo giusto, e in gare già nel taschino non è facile. Gioca bene, pulito, ordinato)

Locatelli 6 Buona prova, gli mancano gli squilli e forse il voto trae d'ingaggio. Fa le cose giuste nel modo giusto, è preciso, pulito e ordinato. Tatticamente, per un allenatore, vale tantissimo, quasi due voti in più.

Berardi 6.5 Preferito a Chiesa in un ballottaggio che solo nelle rifiniture deciderà il titolare delle tre sfide del girone, è prezioso tatticamente perché allarga il terzino e non fa mai spingere Boril. Poi il brindisi: il gol del quattro a zero, di furbizia e rapina. (dal 76' Chiesa sv)

Immobile 7 Non tanto per la prestazione, come sempre generosa ma pure preziosa tatticamente perché crea spazi e gioco. 7 perché è il centravanti dell'Italia, veniva da un momento difficile e psicologicamente è un gol pesantissimo. (dal 76' Raspadori sv)

Insigne 7.5 Festeggia trent'anni con la 10 dell'Italia sulle spalle la prova generale degli Europei. Gara da giocatore maturo, da leader: dentro al campo, tantissimi palloni tra i piedi, ancor più idee.

Mancini 7 Questa Nazionale è una Nazionale. Ha un gioco. Ha un'anima. Ha un'identità. Ha un'ambizione. Vince 4-0 contro una Nazionale che farà altrettanto l'Europeo. Se il buongiorno...