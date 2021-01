Le pagelle dell'Udinese - Samir guida la banda del buco. Molina almeno fa l'assist

JUVENTUS-UDINESE 4-1

Musso 6,5 - La sua sfida personale con Ramsey finisce in una tripla vittoria, prima con il corpo quando il gallese è a pochi passi, poi con un volo sulla propria sinistra per spedire in calcio d'angolo. Sui gol non può fare molto, senza di lui forse sarebbe un passivo ancora peggiore.

Bonifazi 6 - Senza infamia e senza lode, è il meno peggio.

De Maio 5,5 - Sul gol di Cristiano Ronaldo probabilmente in pochi avrebbero potuto fare molto, lui sbaglia però il movimento con il corpo e lascia il destro al portoghese, che fulmina Musso (dal 65' Molina 6 - Salta Frabotta con facilità e poi mette in mezzo, per quello che non sarà segnato un assist nei tabellini ma lo è).

Samir 4 - In più di qualche situazione è in difficoltà, in particolare quando gli attaccanti bianconeri hanno la faccia diretta verso la porta. Non riesce a contenere Chiesa sul raddoppio, poi sbaglia il pallone sul 3-0. Banda del buco anche sul gol di Dybala.

Stryger Larsen 6 - Si perde Chiesa sul secondo gol, ma se lo vede sfilare dietro senza che nessun compagno lo aiuti. Prova anche la fortuna con una combinazione volante, colpendo però una traversa.

Pereyra 5 - Cerca di dare quantità oltre che qualità, senza però dimostrare di essere al top della condizione (dal 74' Mandragora s.v.).

Walace 5 - Dovrebbe dare più protezione alla retroguardia, ma qualche volta si vede saltato (dall'81' Makengo s.v.).

De Paul 5 - È l'uomo mercato e vuole farsi vedere, trovando subito il lampo dello 0-1. Peccato che il suo tocco di mano pregiudichi la prodezza successiva costruita in concerto con Lasagna. Perde un pallone sanguinoso sul vantaggio della Juve, sul 3-0 viene tradito da un passaggio molle di Samir.

Zeegeelaar 5 - Non ha compiti offensivi, difensivamente non riesce a fermare Chiesa sul raddoppio, né Ramsey quando segnerebbe lo 0-3. Non una serata semplicissima, visto che da pochi passi colpisce la traversa.

Lasagna 5 - Si tuffa a dritta quando la palla è lunga, ma sbaglia un'occasione abbastanza importante nel primo tempo, quando potrebbe lasciare la sfera all'accorrente Pussetto (dal 74' Nestorovski s.v.).

Pussetto 5,5 - Generoso, prova a mettere pepe e a dialogare con Lasagna. Ci riesce a sprazzi, si fa male per un incrocio con Bonucci (dal 45' Forestieri 6 - Si accende sul 3-0, quando cede a Zeegelaar un cioccolatino solo da scartare. Il compagno di squadra lo spedisce sulla traversa. Prova la fortuna dalla distanza, non va tanto lontano).

Gotti 5 - Nel primo tempo prova a giocarla con due velocisti, non fa troppo male. Quando la sua squadra prova a venir fuori con il palleggio si vedono tutti i limiti.