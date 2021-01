Le pagelle della Fiorentina - Castrovilli, troppi scivoloni. Amrabat da dimenticare, si salva Ribery

Risultato finale: Napoli-Fiorentina 6-0

Dragowski 5 - Si tuffa tardi sul gol di Zielinski, che comunque pareva imprendibile. Intuisce perl con colpevole ritardo anche il leggibile passaggio di Insigne per Lozano che segna da pochi metri. Cinque gol sul groppone.

Igor 4,5 - Per il primo tratto di gara pare riuscire a contenere la velocità di Lozano sfruttando la sua fisicità. Ma è solo questione di tempo. Ben presto il messicano gli fa venire il mal di testa con le sue accelerazioni, se lo perde completamente in occasione del suo gol, intuendo solo in ritardo le intenzioni degli avversari.

Milenkovic 4,5 - Un paio di anticipi sul tempo su Petagna e null'altro di buono. Viene sorpreso più di una volta alle spalle.

Pezzella 4,5 - Il capitano dovrebbe suonare la carica, invece manca a lui stesso in primis. Chiude con poca determinazione e si fa saltare troppo facilmente.

Venuti 4 - Dovrebbe supportare la difesa, invece si concentra troppo sulla fase offensiva (con scarsi risultati) ed è deleterio per la sua squadra: Insigne fa quello che vuole più di una volta.

Amrabat 4 - Tanti falli fin dall'inizio, troppi errori tecnici. Gioca con troppa sufficienza contro la squadra a cui la Fiorentina l'ha soffiato. Per una volta lontano parente del miglior centrocampista dello scorso campionato: guardando solo la prova di oggi, di certo non è un rimpianto per il Napoli.

Castrovilli 4 - Forse sbaglia la scelta delle gomme, tant'è che più di una volta finisce col sedere per terra senza volerlo. Scivola anche in occasione del gol di Zielinski, quando è lui a farsi saltare. Causa nel finale il rigore per fallo su Bakayoko. Giornata no anche per lui. Dal 74' Pulgar s.v.

Biraghi 4,5 - Nel primo tempo da un suo tiro la Fiorentina sfiora la rete, ma è l'unica cosa positiva di una partita da incubo sulla fascia dell'imprendibile Lozano.

Callejon 4,5 - E' la partita più speciale della stagione per lui, nello stadio che è stato suo per sette anni, e ne esce con le ossa rotte. Un paio di invenzioni nella ripresa non cancellano una prestazione che forse si aspettava di vivere in maniera diversa. Dal 74' Bonaventura s.v.

Ribery 6 - L'unico bagliore di luce di un primo tempo da dimenticare per la Fiorentina. Semina il panico più di una volta nella difesa del Napoli, solo un miracolo di Ospina gli nega la consolazione personale del gol. Dal 46' Kouamé 5,5 - Entra col piglio giusto malgrado si fosse già sul 4-0 e non era scontato.

Vlahovic 5,5 - I movimenti sono quelli da attaccante di razza e, nonostante il risultato, il serbo lotta fino alla fine. Lo spirito, almeno, è quello giusto.

All. Cesare Prandelli 4 - La solidità che si era vista nelle ultime partite è d'un tratto svanita dinanzi all'uragano Napoli, al quale concede davvero troppi spazi in ripartenza: un errore da matita blu dell'allenatore. In fase offensiva la Fiorentina sta cominciando a creare qualcosa di interessante, ma la difesa va completamente registrata: qualcuna delle sei reti arriva a reparto schierato, questo vuol dire che i problemi sono anche nella testa.