Le pagelle della Fiorentina - De Gea è fuori categoria, Palladino ringrazia lui e Kean

Risultato finale: Akademia Puskas - Fiorentina 1-1 (6-5 dopo i rigori)

De Gea 8 - 100 partite nelle coppe europee, festeggia la ricorrenza con due grandi salvataggi. Beffato da Nagy dal dischetto, nella serie finale però si ripete. Fuori categoria.

Martinez Quarta 5,5 - Nel pessimo tempo della Fiorentina ci mette del suo con pasticci variegati ed evitabili, per sua fortuna senza danni. Va meglio nella ripresa, poi esce.

Dal 71' Parisi 5,5 - Non ha colpe dirette nell'azione che porta al rigore dell'1-1, ma parte tutto dal suo lato. Poi ha poco modo di mettersi in evidenza, nel contesto.

Pongracic 5 - Ammonito già al minuto 7 dopo una leggerezza, prosegue nel segno di vari errori sparsi che lo rendono tra i peggiori in campo, almeno fino a che ci rimane.

Dal 54' Comuzzo 4,5 - Discreto impatto dal momento del suo subentro fino al minuto 98, quando Colley costringe anche lui a lasciare il campo e farsi la doccia anzitempo.

Ranieri 4 - Anche nei momenti di maggiore difficoltà dava segnali di solidità. Tutto ok fino al recupero dei tempi regolamentari: Colley lo brucia, espulsione e rigore dell'1-1.

Dodo 5,5 - Di gamba e spensierato, persino troppo. Il colpo di tacco nella propria area di rigore e il gol sbagliato in netto fuorigioco sono da sconsigliare ai sensibili.

Dall'83' Kayode 6 - Ingiudicabile, entra per fare il laterale di destra ma viene arretrato nei tre nel momento dell'espulsione di Ranieri e quindi a terzino con la squadra in nove. Lo fa.

Amrabat 5,5 - Imprescindibile nonostante appaia destinato ad andarsene nelle ultime ore di mercato, non aggiunge però né qualità né troppa quantità alla mediana. In verticale non va.

Richardson 5,5 - All'esordio aveva destato ottime impressioni, in terra ungherese è molto meno scintillante. Va sempre in orizzontale e non cambia mai marcia. Però segna nella serie.

Biraghi 6,5 - Non troppo appariscente da laterale, bada però al sodo senza commettere errori. Quando entra Parisi viene ricollocato a centrale, segna il rigore decisivo.

Ikone 5 - Domenica col Venezia era rimasto fuori "per motivi di mercato", le condizioni di Colpani impediscono a Palladino di rinunciarci ancora ma non lascia segni.

Dal 54' Colpani 6 - Palladino gli preferisce Ikone e ha tutta l'aria del messaggio. Lo raccoglie solo in parte, subentrando: non impatta ma rimane freddo nel calciare il suo rigore.

Sottil 5 - Il passo sembra potersi avvicinare a quello dei tempi migliori, ma ogni volta che trova un po' di spazio finisce comunque per accartocciarsi da solo.

Dal 54' Kouame 6,5 - Riesce a rendersi utile nel giro di pochi minuti, entrando nell'azione che Kean tramuta in gol. Rimane da solo a lottare in doppia inferiorità, segna il rigore.

Kean 7 - Unico a dare l'impressione di volerci almeno provare nel primo tempo, all'ora di gioco gonfia la rete con un destro potente e pesante. Nei supplementari, a sorpresa, esce.

Dal 91' Mandragora 6 - Mossa della disperazione di Palladino, nel tentativo di dare un minimo di equilibrio a una squadra rimasta senza difensori, si rende utile nella serie.

Raffaele Palladino 6 - Primo vero crocevia da quando è a Firenze, è l'appuntamento più importante come allenatore. Tutta la prima ora di gioco è deludente e solo De Gea evita lo spalancarsi di scenari complicati da recuperare. Nel momento peggiore, il guizzo di Kean che cambia spartito. Peccato però che il castello crolli a un minuto dal triplice fischio con espulsione di Ranieri e rigore dell'1-1. Va pure peggio quando Comuzzo lascia i suoi in nove, da lì è solo difesa. Alla fine i rigori lo premiano, ma che sofferenza...