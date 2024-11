Le pagelle della Fiorentina - L'esperimento Quarta riesce, così come la missione di Palladino

vedi letture

Risultato finale: Fiorentina - Pafos 3-2

Terracciano 4,5 - Soffia sul diagonale di Jairo nel primo tempo, sul suo tocco ravvicinato invece si arrende. Clamoroso poi l'errore che porta al 3-2.

Dodo 6,5 - Palladino sembra non riuscire a farne a meno e non ci rinuncia neanche stavolta. Ripagato dall'azione dell'1-0, poi esce in vista dell'Inter.

Dal 62' Kayode 6,5 - Con un rivale nelle gerarchie come Dodo ogni minuto che viene concesso deve essere sfruttato. E lo fa servendo l'assist del 3-1.

Pongracic 6,5 - Rieccolo iniziare tra i titolari dopo 3 mesi dall'ultima volta. Sembra stare bene, nel primo tempo è autore anche di un bel salvataggio.

Comuzzo 6 - Un brivido quando cede in marcatura su Jairo, spalancando la strada verso la porta. Viene graziato nell'unico vero errore della sua gara.

Dal 62' Moreno 5,5 - Tempo qualche minuto dal suo subentro, si fa rubare il tempo nel cuore dell'area da Jairo che segna il 3-2 con un tap-in.

Parisi 6 - Inscena un duello a tutta intensità con Correia, in cui spesso e volentieri riesce a prevalere. Nell'unica leggerezza, la punizione del gol.

Mandragora 6 - Novanta minuti più recupero a sua disposizione verso la forma migliore. A tratti resta nascosto, partecipa però all'azione del terzo gol.

Martinez Quarta 7 - Protagonista dell'esperimento di trasformazione in un centrocampista, correda la sua prova con l'apprezzabile incornata del 3-1.

Dal 75' Rubino sv.

Ikone 6,5 - La Conference League sta diventando il suo terreno di conquista e anche contro il Pafos dà buone sensazioni. Spesso è imprevedibile.

Beltran 5,5 - Partenza a rilento, viene il dubbio che sia una scelta deliberata quella di non forzare. Un'oretta di partita con più ombre che luci.

Dal 62' Bove 6 - Si spende tanto in fase di riaggressione immediata. Se il Pafos non arriva così spesso in attacco nel finale, è anche grazie a lui.

Sottil 6,5 - Fino a che il Pafos ostruisce le sue zone, lo limita. Ma quando gli argini dei ciprioti si allargano, ecco che innesca lui il gol del 2-0.

Dal 69' Biraghi 6 - Si posiziona in retroguardia, facendo avanzare Parisi sulla trequarti. Partecipa in prima linea al finale intenso e di passione.

Kouame 6,5 - Si vede subito che ha voglia di ritrovare il gol smarrito da aprile. Fa le prove generali, anche pasticciando, poi riesce nella missione.

Raffaele Palladino 6,5 - La Conference ai suoi occhi è ancora terreno buono per sperimentare e quindi largo a un parziale turnover e all'esperimento Quarta a centrocampo. Avvio al piccolo trotto ma il primo tempo finisce comunque col vantaggio in tasca. Nella ripresa vede arrotondarsi il punteggio ma vive anche un finale di sofferenza. Alla fine, comunque, missione compiuta: in tasca ha tre punti ed ha utilizzato ben poco i titolari.