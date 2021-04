Le pagelle della Fiorentina - Vlahovic immenso. Quarta ha una colpa. Amrabat, mamma mia

vedi letture

Fiorentina-Atalanta 2-3

Marcatori: 13’ e 40’ Zapata, 56’ e 67’ Vlahovic, 70’ Ilicic

Dragowski 6,5 - Il primo tempo si conclude con due grandi interventi e altrettanti gol di Zapata al passivo. Sulle reti complessivamente incassate il polacco non può nulla anche se sul rigore di Ilicic va vicino al miracolo.

Milenkovic 6 - Nella sua zona gravita Muriel e l’ex viola non è certo un cliente facile. Complice le non perfette condizioni del colombiano il 4 gigliato non sfigura.

Pezzella 5 - Zapata è una sentenza. Soffre tutto il match come il resto del reparto e dell’intera squadra.

Martinez Quarta 4,5 - Buono l’intervento su Pasalic ad inizio ripresa. Poi però ha la colpa di toccare con la mano il pallone che si trasforma nel rigore del 3-2 atalantino. (dal 75’ Venuti 5,5 - Si piazza sulla destra con Cacares che scala nei tre di difesa. Lotta senza risparmiarsi)

Caceres 6 - Il primo spunto offensivo dei suoi arriva su un suo colpo di testa. Sempre di testa serve a Vlahovic il pallone del primo gol. Da esterno di centrocampo è chiaramente adattato ma con la sua esperienza se la cava bene.

Bonaventura 6 - Perché ci sia lui a marcare Zapata sull’angolo da cui nasce l’1-0 è l’esempio perfetto di come la Fiorentina di oggi sia una squadra senza capo né coda. Sbaglia tanto ma almeno corre e s’impegna per tutto il match. Cosa che gli altri centrocampisti non fanno. (dal 75’ Callejon 5,5 - Per trovare spazio in questa squadra deve adattarsi a fare la mezzala. Follia per uno degli esterni più forti degli ultimi anni in Serie A)

Amrabat 4,5 - Come il marocchino sia arrivato ad una tale involuzione è uno dei grandi misteri di questa Fiorentina. Fa poco e quello che fa lo fa male. (dal 70’ Borja Valero 5,5 - Entra per dare un po’ di palleggio in più ai suoi ma senza incidere poi molto)

Castrovilli 5,5 - Il primo tempo del dieci gigliato è tutto nel tiro al 46’ sparato in Fiesole. Nota positiva il lancio per Kouame che da il via al 2-2. (dal 70’ Eysseric 5,5 - Per far meglio di colui che ha sostituito dovrebbe essere esercizio semplice. Prova un paio di giocate)

Biraghi 5 - Un paio di sortite in avanti poi tanta ombra. Il cross è il suo punto forte e lo si vede, ma in maniera troppo estemporanea. Forse se è finito in panchina per un mese c’è un motivo.

Kouame 5,5 - Ha un pallone buono e lo cicca. Per il resto gironzola per il capo a guardarsi il match. Almeno fino alla grande giocata per il 2-2 di Vlahovic.

Vlahovic 7 - Nonostante la giovane età ha la percezione di avere sulle spalle tutto il peso dell’attacco viola e questo non lo sconvolge. Se la Fiorentina torna in partita è solo merito dei suoi gol. E pensare che ha solo 21 anni.

All. Iachini 5,5 - La sfida contro l’Atalanta è chiaramente impari anche prima del fischio d’inizio. Al termine del primo tempo prestazione e risultato fanno pensare al peggio. Poi nella ripresa il solito Vlahovic rimette in linea di galleggiamento i suoi. Il rigore di Ilicic però rovina tutto. La squadra ci mette impegno ma le lacune sono tante e tali che è chiaro il fatto che pretendere di più è solo uno spreco di tempo. Salvezza prima possibile poi rivoluzione totale: in campo, in panchine e in dirigenza.