Le pagelle della Juve - Morata suona la sveglia, male CR7. Rabiot-Ramsey, altra domenica no

vedi letture

FIORENTINA-JUVENTUS 1-1

(29’ Vlahovic; 47’ Morata)

Szczesny 5,5 - Inizia rispondendo presente al tiro a segno, in un paio d’occasioni sfoggia qualche incertezza. Poco da fare sul rigore, chiaramente.

De Ligt 6 - Non è Danilo e non è Bonucci, ma a inizio gara s’inventa un bel lancio. Qualche sudata sulle imbucate di Ribery.

Bonucci 5,5 - Rischia due volte nel primo tempo, su deviazione e in occasione dell’intervento su Vlahovic. Esce per la piccola rivoluzione tattica varata alla ripresa. (Dal 46’ Kulusevski 5,5 - La sveglia la detta il fatto che sia in campo, più che il modo in cui interpreti la gara).

Chiellini 6,5 - La sbavatura è in fase offensiva, quando avrebbe la palla da KO, ma non è il suo. Dietro poco da dire.

Cuadrado 6,5 - Manovra e fantasia dei bianconeri. Quando decide di attaccare non ce n’è per nessuno. Dal suo piede la palla del pari.

Rabiot 5 - Di occasioni ne ha avute e sprecate a bizzeffe. Goffo l’intervento che dà alla Fiorentina il penalty del vantaggio, buono il secondo tempo.

Bentancur 6,5 - Gioca una partita solida. A lui il compito di recuperare palla, che svolge in maniera precisa e punita. Anche un paio di belle scorribande offensive.

Ramsey 5 - A proposito di occasioni. Rilanciato ancora una volta, galleggia e vivacchia sul centrosinistra, a fine primo tempo si mangia la rete del pari. (Dal 69’ McKennie 5,5 - Non cambia la gara).

Alex Sandro 5,5 - Reduce dal one man show col Parma, oggi torna a fare il comprimario.

Dybala 6 - Spento come tutta la Juve nella prima frazione di gioco, ma è comunque tra i pochi a creare qualcosina. Non il peggiore dei suoi, Pirlo lo toglie e i risultati gli danno ragione. (Dal 46’ Morata 7 - Difficile entrare meglio in partita. Oltre al gol, mette a ferro e fuoco la difesa avversaria).

Ronaldo 5 - Primo tempo da Chi l’ha visto?, segnali di risveglio nel secondo tempo. Mai abbastanza, per uno come lui. Non va in barriera, per la cronaca. Ma soprattutto, le gare consecutive a secco diventano tre.

Pirlo 6 - Sbaglia formazione e poi corregge gli errori, mandando in crisi la viola. Bravo. Ma togliere Ronaldo è lesa maestà? Il portoghese era meno in partita dell’argentino.