Le pagelle della Juventus - Chiellini gladiatore, Arthur cassaforte. Nessuno sotto la sufficienza

Szczesny 6 - Vive il primo tempo da spettatore. Maggiormente chiamato in causa nella ripresa, risponde presente con grande sicurezza

Cuadrado 6,5 - Si conferma indispensabile per la Juventus di Andrea Pirlo. Pressione costante nel primo tempo, chiude i giochi col generosissimo assist per il 2-0 di Ramsey

Bonucci 6 - La presenza al suo fianco della miglior versione di Chiellini dà sicurezza anche ad una vecchia volpe come lui. Gara attenta, senza picchi ma pure senza sbavature

Chiellini 7 - Al 55' esulta come se avesse segnato. E fa bene, perché l'intervento salva-risultato su Quagliarella vale quanto e forse più di un gol. Partita attenta e di livello

Danilo 6,5 - Ringhia sugli attaccanti doriani e sbroglia un paio di situazioni potenzialmente molto complicate. Ennesima conferma nella sua fin qui ottima stagione

McKennie 6 - Meno incisivo rispetto al recente passato, ma sempre presente nelle zone calde del campo. Soprattutto quando si tratta di fase difensiva

Bentancur 6,5 - Prestazione di sostanza e grande personalità. In fase di palleggio e controllo palla, ma soprattutto quando si tratta di interrompere le trame avversarie. Ammonito, era diffidato e salterà Juventus-Roma (dal 75' Rabiot 6 - Entra bene in partita, col giusto spirito. Dà una mano nel momento di maggior pressione della Samp)

Arthur 7 - Dare il pallone al brasiliano significa metterlo in cassaforte. I compagni lo sanno e in ogni momento di pressing avversario lo cercano per affidarsi a lui (dall'83' Ramsey 7 - Entra a fine gara e trova il gol della sicurezza. Meglio di così...)

Chiesa 7 - Fin dalle prime battute si ha la sensazione che dai suoi piedi possa sempre nascere qualcosa di interessante. Il gol al 20' lo dimostra, con un movimento da grande attaccante (dall'83' Alex Sandro sv)

Morata 6,5 - Tanto movimento e aiuto importante anche in fase difensiva. Poi l'assist, bello, per Chiesa e il solito gol annullato per fuorigioco (dal 78' Bernardeschi sv)

Ronaldo 6 - Non la miglior partita del 5 volte Pallone d'Oro. Nel primo tempo sbaglia almeno 3 occasioni e nella ripresa sparisce per buona parte di gara. Ma a conti fatti mette lo zampino in entrambe le azioni dei gol bianconeri e tanto basta

Andrea Pirlo 6,5 - La sua Juventus, soprattutto nel primo tempo, piace per intensità ed idee di gioco. Piccola flessione nella ripresa, ma alla fine dei 90' sono pochissime le occasioni concesse alla Samp. Un passo avanti importante dal punto di vista della sicurezza