Le pagelle della Juventus - La peggior gara dell'era Motta. Non basta un sontuoso Perin

vedi letture

Risultato finale: Juventus-Stoccarda 0-1

Perin 8.5 - Para di tutto e di più: quattro grandi interventi, poi un rigore parato. Peccato che manchi il lieto fine: al 92esimo viene beffato da El Bilal Touré.

Savona 5 - Disorientato. Nel primo tempo non sa se deve tenere Leweling o attenzionare le scorribande di Mittelstadt. Alla fine riesce malino in entrambe le cose. Dal 55esimo Cambiaso 6.5 - Il suo ingresso dà tutt'altro spessore alla fascia destra bianconera.

Kalulu 5 - Sul gol che decide la partita osserva El Bilal Touré sgusciare via e non fa nulla per fermarlo.

Danilo 3 - Fuori giri. Non solo non guida la difesa, ma è in perenne difficoltà nella marcatura. Nel finale intervento senza senso che lascia la Juventus in dieci e permette allo Stoccarda di usufruire di un rigore. Serata da cancellare.

Cabal 5 - Più a suo agio quando deve spingere, ma contro lo Stoccarda c'era soprattutto da ripiegare e tenere botta. Per 90 minuti doveva occuparsi esclusivamente della fase difensiva, quella in cui emergono tutti i suoi limiti.

Fagioli 5 - Per tutti gli allenatori quello di regista è naturalmente il suo ruolo. Magari lo sarà, ma per ora lo interpreta con grandi difficoltà.

Conceicao 5.5 - Prova ad accendersi subito, con le sue solite accelerate. Ma dura poco anche perché poco supportato dai compagni: su quella fascia dovrebbe ripiegare di più, ma non lo fa. E Motta a inizio ripresa lo richiama in panchina. Dal 55esimo Weah 6.5 - Buon impatto con la partita, è protagonista di tre cross interessanti.

McKennie 5 - Non è mai in partita: gioca un numero trascurabile di palloni. Dal 55esimo Locatelli 5.5 - In mezzo al campo non cambia troppo la musica col suo ingresso.

Thuram 5 - Frenetico, impreciso. Vuole dimostrare di essere da Juve, difetta palesemente in tranquillità.

Yildiz 6 - Nel grigiore generale è l'unico a tentare qualche conclusione. Nulla di trascendentale, ma meglio dei suoi compagni di squadra.

Vlahovic 5 - Sistematicamente fuori dal gioco della Juventus, troppo isolato per fare la differenza. Nelle difficoltà non è un riferimento: i compagni non lo cercano per la sponda. Dal 68esimo Adzic 5.5 - Ha solo una ripartenza a disposizione: la spreca.

Thiago Motta 5 - La peggior Juventus della stagione: statica, impaurita, mai propositiva e sempre in balia dello Stoccarda.