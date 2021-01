Le pagelle della Lazio - Grande prova della difesa. Immobile a tutto campo, Muriqi la chiude

Reina 6 - Nel primo tempo non deve compiere particolari interventi. Dà sicurezza con alcune uscite, non può nulla sul gol degli avversari.

Patric 6 - Ammonito dopo pochi minuti, probabilmente non è al meglio. Inzaghi lo cambia addirittura prima dell'intervallo, anche se lo spagnolo non ha demeritato. (Dal 38' Musacchio 6 - Qualche sbavatura di troppo, ma il risultato "copre" tutti i difetti).

Acerbi 7 - Un gigante su Zapata. Il colombiano gioca di fisico ma il difensore azzurro non si fa intimorire. Il voto poteva essere più alto se Muriel non lo avesse saltato con la magia che porta al 2-1 di Pasalic.

Radu 7 - Tiene bene Ilicic per 45', aiutato molto da Leiva e Marusic. Prestazione perfetta del capitano, il cui rendimento sta crescendo settimana dopo settimana.

Lazzari 6,5 - Merita il premio correttezza per lui: cade in area ma ammette di non essere stato toccato. Applausi anche per la prestazione, sfiora il 3-0.

Milinkovic-Savic 7 - Grandissimo lavoro in entrambe le fasi. Cuce, inventa, ci prova davanti. Gollini gli nega il gol, nel secondo tempo diventa il perno della squadra e incide.

Lucas Leiva 6,5 - Oggi taglia il traguardo delle 350 presenze in Europa. La sua personalità e la grande esperienza aiutano a conquistare tre punti di platino. (Dall'80 Escalante s.v.)

Luis Alberto 6,5 - A 12 giorni dall'intervento di appendicite torna e si riprende subito la scena. Magie e invenzioni che trascinano la Lazio, soprattutto nel primo tempo. (Dal 59' Akpa Akpro 6 - Entra nel momento più complicato, fa il suo compitino in modo ordinato).

Marusic 7 - Pronti, via e subito sorprende Gollini con una traiettoria malefica. Gol dedicato a Lulic, nel complesso un'ottima prova, è sempre presente quando serve.

Correa 6,5 - Fa più lui la prima punta di Immobile. Svaria lungo tutto il fronte offensivo, alla prima occasione punisce sfruttando la sponda del compagno di reparto. (Dall'80 Pereira 6,5 - Entra e serve l'assist del 3-1 a Muriqi)

Immobile 7 - Punta, trequartista, esterno. Attacca e difende, pressa e imposta. È ovunque, ma si vede poco dove conta di più. La mossa di Inzaghi sortisce comunque gli effetti sperati, perché è il napoletano e lanciare Correa verso il gol del raddoppio. (Dall'80 Muriqi 6,5 - Terzo gol consecutivo, sicuramente il più importante).

Allenatore: Simone Inzaghi 7- Nel primo tempo ingabbia Gasperini. Il vantaggio dopo tre minuti lo aiuta, ma la sua squadra è compatta, ordinata e attenta in difesa. L'Atalanta cambia assetto nella ripresa, ma la sua Lazio punisce grazie a una delle mosse vincenti progettate dal tecnico piacentino: Immobile alle spalle di Correa, per sfruttare la velocità in campo aperto dell'argentino. Dopo il 2-1 di Pasalic mette Pereira e Muriqi e proprio loro confezionano il gol che chiude la sfida. Perfetto.