Le pagelle della Lazio - Immobile due su due, Pedro cambia il match

Risultato finale: Lokomotiv Mosca-Lazio

Strakosha s.v. - Praticamente mai impegnato.

Patric 6,5 - Sulla sua corsia non avanza più di tanto, senza soffrire, tranne all'ultimo quando prova a cercare la gloria personale.

Luiz Felipe 6 - Gli avversari non fanno nulla di straordinario, anche perché non ci sono i goleador.

Acerbi 6,5 - All'inizio della partita è il re dei palloni alti. L'unica sua colpa è quella di non angolare abbastanza i colpi di testa che fa da solo. Va vicino al gol con una cavalcata di 100 metri

Hysaj 6 - Dalla sua parte non c'è grande movimento, anche se all'inizio del secondo tempo perde un pallone sanguinoso.

Luis Alberto 6 - Proprietario di calci di punizione e di corner, cerca di sfruttare la giovane età del portiere avversario Kudhiakov per un Olimpico. Quando la mette in mezzo è sempre un problema (dal 59' Milinkovic-Savic 6,5 - In mezzo al campo la sua presenza si fa sentire. Colpisce una grande traversa nel recupero).

Lucas Leiva 5,5 - A centrocampo congela il pallone. Si prende il giallo con un contrasto duro, in generale sembra meno lucido del solito (dal 59' Cataldi 6 - Entra nel momento giusto per gestire)

Basic 6 - Va vicino al gol con un terzo tempo che viene ribattuto da Rybus sulla linea. Buona quantità in mezzo al campo.

Felipe Anderson 5 - Abulico, quando ha l'opportunità di calciare sceglie la (poca) potenza invece che angolare al meglio. Sostituito all'intervallo (dal 46' Pedro 7 - Entra in campo e la Lazio cambia di visione. Accelerazione ottima, un po' meno la mira quando è davanti al portiere. Alla fine però trova il gol con una deviazione).

Immobile 7 - Rientra in campo dopo qualche settimana, provando alcuni scatti alle spalle degli avversari, senza però venire servito al meglio. Dal dischetto non trema e la spedisce all'angolino per due volte (dal 63' Muriqi 6 - Si sbatte, va vicino al gol con un colpo di testa).

Zaccagni 7 - Prova ad affondare più di una volta dalla sua parte, mettendo in difficoltà Nenakhov (che esce alla mezz'ora). Nella seconda frazione sposta il pallone a Sylianov e si conquista il rigore dell'1-0 (dall'83' Lazzari s.v.)

Maurizio Sarri 6,5 - Vuole vincere per chiudere la qualificazione, lo fa abbastanza agilmente nonostante una squadra sonnecchiante per oltre un tempo. Bravo a mettere Pedro e cambiare l'ìnerzia.