Le pagelle della Lazio - Musacchio e Patric, festival degli orrori. Non si salva nessuno

Lazio-Bayern 1-4 al 90'

Reina 5.5 Ci mette il piedone, il guantone, l'istinto e la volontà. Solo che ne prende quattro, e quasi tutti da due passi. Il Bayern, squadra di un suo trascurabile passato, lo travolge.

Patric 4 Da quella parte Davies e Coman sembrano due fuoriserie, due Mercedes versione Mondiale. La sua prestazione ricorda da vicino quella dell'ultima versione di Vettel (dal 53' Hoedt 5.5 Prova a dar solidità ma il Bayern ha già tirato almeno mezzo remo in barca. Comunque quando spinge da quella parte, fa sempre male)

Acerbi 5 Non riesce a guidare i suoi compagni di reparto a una prestazione da sogno. Anzi. Quella che poteva essere la gran serata della Lazio si trasforma in un incubo. L'autogol è peccato veniale.

Musacchio 4 L'overture della serata da tregenda della Lazio è un suo retropassaggio a occhi chiusi, un appuntamento col destino. Riaperti, si trova davanti il sorriso (e il gol) di un certo Lewandowski. (dal 30' Lulic 5 Entra per risvegliare la Lazio tramortita dopo i due colpi forti del Bayern ma l'effetto guaranà non arriva. In bambola come tutti i compagni).

Lazzari 5.5 Quanto meno, quando sguscia leggero e rapido, costringe l'ancor più veloce Davies a sudare. Una bella sfida in velocità, il problema è il resto della staffetta.

Milinkovic-Savic 5 Un gran talento che in serate come queste però fatica ad accendersi e a trascinare i compagni. Se in transizione la Lazio c'è, la luce passa dalle sue latitudini. Ma non è altro che un bagliore. (dall'81' Akpa Akpro sv)

Lucas Leiva 4.5 Quando i bavaresi arrivano a valanga, sembra un inerme paletto del Mondiale di Cortina davanti ai fenomenali discesisti. Ha classe, esperienza, ma adesso la categoria del Bayern sembra quella di cui non è più rappresentante. (dal 53' Escalante 5.5 Inzaghi gli regala sempre più minuti. Prova a equilibrare la Lazio in mezzo ma fatica: i biancocelesti restano lunghi e non riesce a tener le briglie salde in mano)

Luis Alberto 5 Genio di Spagna ma senza lampada. Kimmich lo annichilisce, lo stringe in una morsa e non lo fa uscire. Prova qualche sortita, il coniglio dal cilindro per Correa sembra solo un placebo. (dall'81' Cataldi sv)

Marusic 4.5 Esterno sinistro e terzo di difesa. Non gioca mai sulle sue mattonelle preferite e naturali. Però questo non giustifica la tardiva chiusura su Musiala e una prestazione dove non va in difficoltà solo durante l'intervallo.

Immobile 5 Il gran cruccio che gravita sullo scranno di Re Ciro: quando il gioco si fa duro, si può contare sui suoi colpi? Una domanda che in ottica Europeo si farà anche Mancini. Indiscusse le qualità, il salto di qualità arriverà, se arriverà, quando in queste notti sarà Scarpa d'Oro.

Correa 5.5 Un gol delizioso ma può bastare un'oasi nel deserto per parlare di una giungla d'emozioni? No. La serpentina è splendida ma per il resto finisce nelle grinfie voraci di Boateng.

S.Inzaghi 4.5 Inizia tutto per un errore individuale di Musacchio. Lo cambia, ma invertendo gli addendi il risultato non cambia. Sbaglia l'approccio: col Bayern forse un baricentro più italiano, più antico, non sarebbe stata una pessima idea. Parte in ripartenza e con transizioni verticali, ma sempre con troppi spazi liberi dietro.