Le pagelle della Lazio - Romero da 3. Marusic e Patric la combinano grossa

Risultato finale: Feyenoord-Lazio 1-0

Provedel 6 - Ottimo fino al patatrac sul gol, ma eventualmente il vantaggio avversario sarebbe arrivato prima. Il voto si abbassa, ed è ovvio.

Lazzari 6 - Si trova in area ma la posizione è defilata e il portiere avversario chiude bene lo specchio. Dalle sue parti i problemi sono di meno, forse perché la spinta è inferiore (dal 46' Marusic 5 - Sul gol sbaglia la diagonale e Gimenez sarebbe lui a controllarlo).

Casale 6 - Prova a trovare un rigore, non è un tuffo ma il contatto è veniale.

Patric 5 - Incrocia il proprio destino con Danilo che non dà troppi problemi. Compagno di errore con Marusic sul gol di Gimenez.

Hysaj 5,5 - Qualche difficoltà sulla sinistra - dove arrivano le uniche occasioni da gol. Poi si sposta a destra e controlla Paixao senza ulteriori difficoltà.

Milinkovic-Savic 5,5 - Il vero regista offensivo della squadra, prova a mandare Lazzari in porta con i tempi giusti e ci riesce. Quando le cose si fanno difficili non si prende la squadra sulle spalle.

Marcos Antonio 5,5 - Prende palla e la smista, ma non convince mai fino in fondo (dal 67' Cataldi 6 - Qualche palla girata con i tempi giusti, ma poco altro).

Basic 5,5 - Prova a dare muscoli per recuperare il pallone più in alto (dal 67' Vecino 6 - Almeno prova a suonare la carica in un paio di occasioni.

Cancellieri 5,5 - Ha l'occasione per aprire l'ostrica della partita, ma il suo tiro a giro finisce a lato perché non si fida di calciare con il destro. Le non gioie dell'ala a piede invertito (dall'81' Romero 3 - Si prende due gialli nel recupero, in venti secondi, nemmeno uno dei due per un fallo. Senza senso, distrugge le speranze residue, già ridotte al lumicino).

Felipe Anderson 6,5 - Sembra la regina degli scacchi, folleggia ovunque, prendendo una traversa e poi regalando un assist al bacio per Cancellieri (che sbaglia).

Zaccagni 5,5 - Meno fantasioso del solito, anche se alle volte Dilrosun dà qualche problema dalle sue parti. Lui prova a non mollarlo.

Maurizio Sarri 5 - Non ha un attaccante di ruolo, ma sembra quasi puntare il pareggio sin dall'inizio. Certo, è costretto a inventarsi Vecino al centro dell'area, ma se lo porti in panchina... come si fa a non mettere Luis Alberto?