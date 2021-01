Le pagelle della Roma - Leggerezze Pau Lopez e Mancini, Mkhitaryan si accende ma non basta

Pau Lopez 4,5 - Nulla può sul rigore di Galabinov e sulla conclusione a giro di Saponara. Salva su Piccoli nel recupero dei tempi regolamentari, svirgola il rinvio travolgendo l’attaccante dello Spezia ad inizio supplementari lasciando i suoi in nove.

Mancini 4 - Quando Saponara si presenta dalle sue parti ha qualche difficoltà di troppo. In ritardo sull’inserimento di Maggiore da cui nasce il rigore del vantaggio spezzino. Già ammonito, interviene in maniera rude su Acampora a metà nei supplementari lasciando i suoi in dieci uomini.

Cristante 5 - Si fa prendere il tempo da Maggiore causando il rigore che sblocca l’incontro. Diversi errori in fase di impostazione che sarebbero potuti costare cari ai suoi (Dal 94’ Fuzato 5,5 - Entra bene in partita mettendoci la punta delle dita su una conclusione di Maggiore. Nulla può sul colpo di testa di Verde, troppo avanti sulla grande conclusione di Saponara)

Kumbulla 4,5 - Serata difficile con troppi errori tecnici in fase di impostazione per lui. Da un suo rinvio intercettato da Maggiore nasce l’azione che porta al raddoppio dello Spezia.

Bruno Peres 5,5 - Si vede poco nella fase propositiva nel primo tempo. Saponara per lui è una spina nel fianco e spesso non riesce a contenerlo. Nel secondo tempo spinge di più anche quando passa sulla fascia sinistra ma è in ritardo sul colpo di testa di Verde.

Pellegrini 6,5 - Guida la reazione della Roma impegnando prima Krapikas con una conclusione dalla lunga distanza poi procurandosi e trasformando il rigore che riapre il match.

Villar 6 - Sbaglia troppi palloni in appoggio, qualche duello di troppo perso a centrocampo nelle prime battute poi sale di tono impostando l’azione e facendosi vedere in avanti (Dal 69’ Veretout 6 - Dà ordine alla manovra accompagnando l’azione offensiva, si sacrifica anche molto in fase di copertura).

Spinazzola 6 - Molto attivo sulla corsia di sinistra, viene spesso cercato dai compagni. Le sue sgroppate portano a diversi traversoni che però non vengono sfruttati (Dal 69’ Karsdorp 6 - Si fa vedere molto sulla fascia andando spesso al cross verso il centro dell’area. Ai supplementari deve contenere le sfuriate dello Spezia in doppia superiorità numerica).

Pedro 6,5 - Fa vedere qualche buon guizzo dei suoi ma difetta spesso nell’ultimo passaggio al compagno. Impegna Krapikas con una conclusione insidiosa, ottima l’imbeccata per Pellegrini nell’azione del rigore dell’1-2 (Dal 94’ Ibanez 5,5 - La doppia inferiorità porta lo Spezia ad attaccare spesso. Lotta e combatte ma non basta).

Mkhitaryan 6,5 - Non si vede praticamente mai per un tempo e mezzo. Prima una conclusione che si perde sul fondo, poi un’accelerazione in mezzo a due avversari e un delicato tocco sotto a scavalcare Krapikas per il 2-2 (Dall’85’ Carles Perez 6 - Le necessità lo portano a giocare da schermo davanti alla difesa facendo valere la sua freschezza).

Borja Mayoral 5 - Che non sia serata si vede dopo appena 30 secondi quando mette alto dopo aver aggirato Krapikas. Troppi gol divorati, almeno tre, dallo spagnolo specie nella ripresa (Dal 91’ Dzeko 5,5 - L’attacco poggia sulle sue spalle specie dopo la doppia inferiorità numerica. Avrebbe una chance ma potrebbe fare molto meglio).

Fonseca 4,5 - L’inizio di gara è sulla falsariga del derby. Dopo lo 0-2 la squadra reagisce, pareggia ma poi si butta via con due espulsioni che non dovevano starci. Effettua il sesto cambio non previsto dal regolamento.