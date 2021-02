Le pagelle della Roma - Mancini-Veretout la risolvono, ma serve anche la giocata di Pau Lopez

Finale: Roma 3, Udinese 0.

Pau Lopez 7 - Poche cose, ma molto buone: dà sicurezza alla difesa e si fa trovare pronto quando Cristante consegna la palla riapri-match a Deulofeu, fermato con un intervento basso che ha del miracoloso.

Mancini 7 - Il cross con cui manda in gol Veretout è da terzino consumato: il suo posizionamento tattico è la chiave del primo tempo, visto che quando si allarga ha possibilità di impostare, ma quando si difende torna centrale. Preziosissimo.

Cristante 5,5 - Pesantissimo l'errore individuale con cui manda Deulofeu in porta nel momento più delicato per la sua squadra. Pau Lopez salva la sua porta e il suo giudizio: cena pagata.

Ibanez 6,5 - Perfetto da centrale a tre, perché oltre ad una ottima predisposizione difensiva ha velocità e tecnica ideali per non soffrire anche la velocità di giocatori come Deulofeu.

Karsdorp 6,5 - Oggi non firma azioni decisive, ma dà il solito apposto tattico, tecnico e fisico importantissimo. La posizione di Mancini gli consente di stare sempre alto, il che gli giova in lucidità.

Veretout 7,5 - Con lui in campo la Roma ha un attaccante in più: segna da centravanti consumato e pochi minuti dopo va anche vicino al bis, che arriva su calcio di rigore. Miglior marcatore francese della storia della Roma, nove gol in stagione, il primo di testa. Cosa chiudere di più? Dal 78' Pedro 6,5 - Torna al gol proprio contro l'Udinese, a cui aveva segnato anche all'andata: il giusto coronamento ad una partita quasi perfetta.

Villar 6,5 - Equilibratore nato, "sradica" decine di palloni al centrocampo avversario e si dimostra abilissimo nel fornire protezione difensiva ma anche appoggi preziosi quando si costruisce.

Spinazzola 6,5 - Sempre presente nella costruzione della manovra e utilissimo difensivamente: al momento è, di gran lunga, il miglior laterale sinistro italiano. Dall'86' Bruno Peres sv.

Mkhitaryan 6,5 - Si conquista in rigore del 2-0 con un inserimento centrale che brucia la difesa ospite, una giocata decisiva in una sfida non facile, vista la pressione della retroguardia friulana.

Pellegrini 6 - Fatica a trovare gli spazi giusti per innescare le punte, anzi sono i centrocampisti ad avere più possibilità di fare male perché gli inserimenti mettono in crisi la difesa bianconera. Dall'86' Diawara sv.

Mayoral 6,5 - Poche conclusioni ma tanti spazi aperti per i compagni: lo spagnolo dà un contributo tangibile alla manovra, servendo anche un paio di assist preziosi che mandano al tiro i giallorossi. Dal 69' Dzeko 6 - Firma subito un tiro in porta e in generale dimostra impegno ed abnegazione: un buon punto di partenza per convincere Fonseca a tornare a puntare su di lui.