Le pagelle della Roma - Shomurodov sfrutta benissimo la chance di Ranieri, Baldanzi no

Risultato finale: Roma-Verona 1-0

Svilar 6 - Primo tempo abbastanza tranquillo, con appena una parata su tiro centrale di Mosquera. Neanche dopo l'intervallo è chiamato a fare gli straordinari.

Celik 6 - Gara ordinata nella sua zona di competenza, che copre garantendo una buona solidità alla difesa nell'arco dei 90 minuti.

Mancini 6 - Troneggia a centro area, non concedendo praticamente nulla ai due attaccanti di Zanetti o ad altri avversari che si presentano nella sua zona. Solo una volta viene nettamente superato, ad inizio ripresa da Mosquera che però poi non segna.

Ndicka 6 - Completa al meglio il reparto arretrato, con buone chiusure nel momento in cui il Verona prova a spingere. Serata comunque senza grossi patemi.

Saelemaekers 6 - Gioca una partita sufficiente sulla corsia di destra, senza azioni particolarmente degne di nota ma non commettendo neanche errori grossolani. Dal 70' Dovbyk 6 - Stimolato dalla scelta di Ranieri di lasciarlo inizialmente fuori, entra in campo con il piglio giusto e sfiora anche il 2-0.

Koné 6,5 - Non fa giocate appariscenti come quella di Cristante che propizia la rete del vantaggio, ma comunque fa sentire la sua presenza nella zona nevralgica del campo. Cresce in intraprendenza offensiva nel secondo tempo.

Cristante 6,5 - Tra i migliori nella formazione di Ranieri, soprattutto nei primi 45 minuti. Oltre alla sostanza che dà alla mediana, dai suoi piedi parte l'azione del gol di Shomurodov.

Angelino 5,5 - Prestazione abbastanza sottotono dell'ex Lipsia, non impattante nello sviluppo della manovra come in altre circostanze. Inoltre, soffre in più di un'occasione contro Tchatchoua.

Soulé 7 - Dopo aver regalato 1 punto alla Roma nel derby, si mantiene su ottimi livelli. Oltre ad ispirare Shomurodov per l'1-0, si fa vedere altre volte in rifinitura così come in fase conclusiva e con un paio di ripiegamenti nella sua metà campo. Dall'82' Rensch sv.

Baldanzi 5 - Galleggia prevalentemente sulla trequarti sinistra, ma non riesce ad accendere la manovra come vorrebbe. Una conclusione ad inizio ripresa finita fuori e poco altro da parte sua. Dal 63' Pisilli 6 - Conferisce nuove energie alla mediana romanista, in vista di un finale in cui c'è da battagliare visto il punteggio ancora in bilico.

Shomurodov 7,5 - Schierato al posto di Dovbyk, sfrutta la chance dal 1' come meglio non potrebbe. Suo il gol del vantaggio romanista, dopo appena 4 minuti. Non ha molte altre occasioni, ma spende tutte le energie che ha per i compagni fino a quando resta in campo. Elemento determinante per la corsa Champions nel finale di stagione. Dall'82' El Shaarawy sv.

Claudio Ranieri 6,5 - La sua Roma torna alla vittoria, dopo i pareggi contro Juventus e Lazio. Gara scorbutica e vinta senza esaltare troppo, ma con merito. Quello che ci vuole, per tenere accesa la speranza di chiudere con il pass per l'Europa che conta.