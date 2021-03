Le pagelle dello Shakhtar - Niente ko per Taison, Mancini lo manda al tappeto. Difesa da incubo

Trubin 6 - Sul colpo di “fortuna” di Villar è attento e reattivo, per il resto della sfida non subisce molti tiri verso lo specchio. In un paio di occasioni viene graziato dalla Roma, può fare poco sui gol dei padroni di casa. Evita un passivo peggiore in un paio di occasioni.

Dodo 5 - Affronta Spinazzola e riesce a limitarlo coi tempi giusti almeno nel primo tempo. Nella ripresa si alza troppo e concede spazi sanguinosi all’esterno giallorosso.

Vitao 5 - Con la squadra coperta riesce a gestire e a chiudere preventivamente le giocate della squadra di Fonseca, poi Castro decide di giocare con la linea altissima: da quel momento in poi inizia a sbandare.

Matviyenko 5,5 - Buon approccio alla sfida, poi crolla come tutto il reparto. Nel finale salva in scivolata sul passaggio rasoterra di Karsdorp.

Ismaily 4,5 - Perde i riferimenti ancor prima del cambio tattico dei suoi, Pellegrini lo manda in crisi con tagli tra le linee e giocate di classe. Corre a vuoto per 90’ più recupero. Sul terzo gol salta in maniera goffa su Mancini.

Alan Patrick 5 - In mezzo al campo era l’uomo più atteso, ma a turno Diawara e Villar lo pressano e non lasciano giocare. Rifornimenti tagliati, davanti non arrivano palloni. (Dall’80’ Solomon s.v.).

Maycon 5 - Serata complicata per i centrocampisti dello Shakhtar. Prova a schermare la difesa, ma la manovra dalle sue parti spesso rallenta.

Teté 6 - Dopo un primo tempo da dimenticare prova a dare la scossa ai suoi con un paio di azioni personali. Sfiora il gol dell’1-1, ma Pau Lopez gli chiude la porta a doppia mandata. (Dall’87’ Konoplyanka s.v.).

Marlos 5,5 - Fonseca prepara bene la partita e gli mette un giocatore a uomo. Mancano aria e spazi, prova ad abbassarsi per poter far respirare i suoi. Ma gioca praticamente da solo. (Dall’87’ Marcos Antonio s.v.).

Taison 5,5 - Quando accelera è sempre un problema, ma lo prende in consegna Mancini che lo tampona con lo stessa frequenza di un autoscontro. Prova a girarsi, ma il numero 23 lo segue anche dentro gli spogliatoi. È l’unico che prova a creare qualcosa. (Dall’80’ Sudakov s.v.).

Junior Moraes 5 - Spreca due occasioni clamorose, ma soprattutto sbaglia in due momenti cruciali: avrebbe potuto indirizzare meglio una sfida ora impossibile. O quasi. (Dal 76’ Dentinho s.v.).

Luis Castro 5 - Non bisogna mai snaturarsi, ma vista l’importanza della sfida era meglio non alzare così tanto la difesa. Un paio di sbavature clamorose che indirizzano la qualificazione verso Roma.