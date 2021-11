Le pagelle di Allegri - La Juve ritrova la voglia di giocare. Nuova era? Chiedete alla Fiorentina

Dopo le due sconfitte in campionato contro Sassuolo ed Hellas Verona la Juventus ritrova la vittoria con le notti di Champions League. Contro lo Zenit San Pietroburgo arriva poi anche la qualificazione agli ottavi di finale con due turni d'anticipo e un percorso netto fatto di quattro vittorie in altrettanti match. Segnali di vera Juve? Sì. Anche secondo le pagelle della stampa al tecnico bianconero Massimiliano Allegri. "L'obiettivo era l'approccio. Il risultato c'è, pur con le sue inevitabili sbavature" scrive, ad esempio, TMW, mentre La Gazzetta dello Sport scrive: "Una Juve diversa: resta alta, riaggredisce quando perde palla, gioca anche di prima alzando e abbassando il ritmo. Chiedete alla Fiorentina se sia l'inizio di una nuova Juve". Riferimento immancabile al campionato anche per il Corriere dello Sport: "Quattro passi fuori dalla crisi. Max ritrova la Juve bella delle notti europee. La missione adesso è rivedere la stessa Juve in campionato". Tuttosport evidenzia il gioco ritrovato e la tempra di Bonucci&C., mentre il Corriere della Sera chiude con: "restituisce ai suoi la voglia di giocar e di segnare".