Le pagelle di Fagioli: una delizia per gli occhi. Si dimostra degno di una maglia pesante

Notte da protagonista in Champions League alla sua prima gara da titolare per Nicolò Fagioli. Il giovane centrocampista della Juventus sfodera una prestazione convincente per tutti o quasi. "Ha personalità, oltre che piedi educati e idee. Degno di una maglia pesante", scrive ad esempio TMW, a cui fa eco sia La Gazzetta dello Sport "Gioca con personalità, fa sempre la cosa giusta" sia Tuttosport: "Una delizia per gli occhi. E ha solo 21 anni". Commenti positivi per l'ex Cremonese arrivano anche dal Corriere dello Sport e dal Corriere della Sera. Unica insufficienza da La Stampa che gli dà 5,5: "Nel primo tempo gioca a nascondino, poi prende un po' di coraggio" è il giudizio del quotidiano torinese.

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 6,5

La Stampa: 5,5