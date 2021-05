Le piacerebbe allenare Donnarumma? Pirlo: "Tra i top 5 al mondo, ma è un problema del Milan"

Le piacerebbe allenare Donnarumma? E' questa una delle domande a cui ha risposto Andrea Pirlo in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Milan. Il numero uno rossonero da diverso tempo è accostato alla maglia bianconera in caso di mancato rinnovo con il Milan: "Non è un problema mio, è un giocatore del Milan ed è un problema loro. Lo ritengo uno dei migliori cinque portieri al mondo, è un professionista esemplare e vanno fatti i complimenti per quanto sta facendo".

