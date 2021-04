Le principali aperture dei quotidiani italiani e stranieri di domenica 18 aprile 2021

vedi letture

Domenica di big match quella che sta per aprirsi in Serie A. Alle 15 la Juventus di Andrea Pirlo scenderà in campo al Gewiss Stadium di Bergamo per fare visita all'Atalanta di Gian Piero Gasperini senza Cristiano Ronaldo mentre alle 20.45 il Napoli di Gennaro Gattuso ospiterà la capolista Inter per continuare la rincorsa Champions. Di seguito le principali aperture italiane ed estere di oggi, domenica 18 aprile 2021: