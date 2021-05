Le principali aperture dei quotidiani italiani e stranieri di lunedì 24 maggio 2021

L'ultima giornata di serie A ha regalato sorprese inaspettate. Il Milan ha battuto l'Atalanta grazie all'ex Kessie: secondo posto per i rossoneri che tornano in Champions dopo sette anni. Suicidio sportivo del Napoli, che non va oltre il pari in casa col Verona: la Juve vince 4-1 a Bologna, sorpassa gli azzurri sul traguardo, e chiude al quarto posto, l'ultimo valido per la Champions. Di questo e tanto altro trattano le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, lunedì 24 maggio 2021, che vi proponiamo di seguito: