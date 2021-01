Le principali aperture dei quotidiani italiani e stranieri di martedì 26 gennaio 2021

Il derby di Milano in Coppa Italia, valido per i quarti di finale della competizione, è al centro delle prime pagine di oggi, che però trovano spazio anche per la Juventus e per la crisi di Gattuso a Napoli. Di seguito le principali aperture italiane ed estere di oggi, martedì 26 gennaio 2021: