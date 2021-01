Le sirene del Milan non distraggono Kabak: buona prestazione nel 4-0 dello Schalke

Prosegue la caccia al difensore per il Milan. Tra gli obiettivi caldi, oltre a Mohamed Simakan, c’è Ozan Kabak dello Schalke 04. Il turco non sembra però farsi distrarre dalle voci di mercato. Il calciatore classe 200 è infatti rimasto in campo per tutti i 90’ nel match vinto dalla formazione di Gelsenkirchen contro l’Hoffenheim (4-0 il risultato finale). Nonostante l’ammonizione rimediata già dopo 24’, Kabak non si è fatto distrarre e ha portato a casa una prestazione di livello, conducendo con grande maturità la retroguardia tedesca. Il giocatore resta dunque centrale negli schemi di Gross, che al momento non sembra voler ascoltare le sirene di mercato confermando di puntare forte sul 20enne. In ogni caso su Kabak non c’è solo il Milan: occhio anche a Crystal Palace e Leicester City.