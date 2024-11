Le ultime sul Milan: personalizzato per Gabbia, c'è Theo, per Maignan un giorno di riposo

Manca sempre meno al big match di sabato 23 novembre alle 18 tra Milan e Juventus, partita che si disputerà a San Siro. Oggi i rossoneri - riporta milannews.it - hanno svolto il secondo allenamento della settimana e si sono rivisti i primi Nazionali: Theo Hernandez è rientrato alla base mentre a Mike Maignan è stato concesso un giorno di riposo in più. L'attenzione però è tutta su Matteo Gabbia e sul suo recupero: il centrale classe 1999 oggi ha svolto ancora un lavoro personalizzato ma domani potrebbe provare a rientrare in gruppo in modo tale da essere a disposizione di Fonseca per la grande partita.

Assieme al portiere Maignan, al quale come detto è stato concesso un giorno di riposo in più, tornerà domani come Morata, Leao, Pavlovic e Okafor. Pulisic, Musah e Chukwueze - sottolinea invece Sky Sport - saranno gli ultimi a tornare.

Di seguito il programma della 13^ giornata di Serie A, con relativa programmazione televisiva:

23/11/2024 Sabato 15.00 HELLAS VERONA-INTER DAZN

23/11/2024 Sabato 18.00 MILAN-JUVENTUS DAZN

23/11/2024 Sabato 20.45 PARMA-ATALANTA DAZN/SKY

24/11/2024 Domenica 12.30 GENOA-CAGLIARI DAZN

24/11/2024 Domenica 15.00 COMO-FIORENTINA DAZN

24/11/2024 Domenica 15.00 TORINO-MONZA DAZN

24/11/2024 Domenica 18.00 NAPOLI-ROMA DAZN/SKY

24/11/2024 Domenica 20.45 LAZIO-BOLOGNA DAZN

25/11/2024 Lunedì 18.30 EMPOLI-UDINESE DAZN

25/11/2024 Lunedì 20.45 VENEZIA-LECCE DAZN/SKY