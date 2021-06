Le ultime sul valzer degli allenatori: da Sarri a Dionisi e Giampaolo, cosa manca per chiudere?

Sono ore decisive nel valzer delle panchine della Serie A. Oggi dovrebbe arrivare la fumata bianca tra Maurizio Sarri e la Lazio, andando a completare un'altra casella del domino. In vista in queste ore anche l'incontro tra Marco Giampaolo e il Sassuolo per provare a definire l'intesa che può arrivare già in giornata. Tra oggi o al massimo domani sono attese novità sul fronte Luca Gotti, con un contatto in ponte con l'Udinese: i friulani cercheranno di blindarlo, l'alternativa resta ora Rolando Maran. Poi la Sampdoria: contatto per Patrick Vieira in programma entro le prossime 48 ore, il club non molla anche Alessio Dionisi dell'Empoli. Il club azzurro chiede la buonuscita che potrebbe esser rappresentata da una contropartita tecnica. In caso di addio, l'Empoli pensa a Gotti ma anche ad Aurelio Andreazzoli o a Fabio Liverani per l'eredità. Per gli ultimi tasselli del valzer allenatori di Serie A.