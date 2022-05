Leao spaventa i tifosi del Milan: "Parigi è sempre una buona scelta..."

Con una frase sibillina e una gita a Parigi, Rafa Leao accende la pista di mercato che porta alla squadra campione di Francia, che già l'anno scorso ha dato un dispiacere al Milan tesserando Gigio Donnarumma dopo l'addio a parametro zero del portiere campano. "Parigi è sempre una buona scelta..." ha scritto su Instagram il portoghese, che ha sfruttato il giorno libero per visitare la capitale francese, nonostante in queste settimane stia discutendo il rinnovo con il Milan. Non va dimenticato che il PSG avrebbe puntato proprio Leao per rinforzare ulteriormente il proprio pacchetto offensivo.