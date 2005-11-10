Lecce, Di Francesco: "Ai miei ragazzi faccio fatica a far capire quando è fallo e quando no"

Eusebio Di Francesco ha parlato anche del mancato rigore su Esteban nel corso della conferenza stampa post sconfitta contro il Bologna: "Non è una questione di essere polemici, è un dato di fatto. Se il metro era quello dell'inizio bisognava continuare così. Non capisco la scelta di dare il rigore e poi toglierlo un attimo dopo. Per me forse è un errore tecnico, poi ce lo diranno loro. Io ai miei ragazzi faccio fatica di far capire quando è fallo e quando no, dico sempre di non andare giù", le parole del tecnico del Lecce.

Sulle situazioni dei gol subiti?

"Sul primo gol Veiga recupera Cambiaghi, eravamo in 8/9 in area e Orsolini ha fatto un gol straordinario. Sul secondo gol ci sono tanti altri aspetti. Credo che questa squadra ha un certo dna, il desiderio di andarla a vincere deve essere bello da vedere. Se analizziamo il secondo gol ci sono quattro o cinque errori. Posso rimproverare poco a questa squadra".