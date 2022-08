Lecce-Inter, Marelli: "Trattenuta di Blin su Dzeko da rigore. Ma il VAR non poteva intervenire"

L'ex arbitro Luca Marelli ai microfoni di DAZN ha spiegato come a suo avviso vi fosse un rigore per l'Inter nella sfida di questa sera contro il Lecce: “Blin a rischiato molto su Dzeko perché la trattenuta è stata prolungata in area. L’arbitro era in buona posizione e per questo il VAR non poteva intervenire visto che tocca al direttore di gara di valutare l’entità della trattenuta, ma secondo me era rigore”.