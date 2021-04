Lega Serie A, convocata assemblea per mercoledì: diritti tv e Superlega all'ordine del giorno

Attraverso un comunicato ufficiale è stata convocata d'urgenza l'Assemblea di Lega Serie A per il giorno mercoledì 5 maggio 2021. L'assemblea si svolgerà esclusivamente in videoconferenza alle ore 10:00 e, occorrendo, in seconda convocazione alle ore 12:00. All'ordine del giorno anche la questione relativa ai diritti tv, con il Pacchetto 2 ancora in ballo, e il progetto Superlega, con analisi degli eventi e delle conseguenze.