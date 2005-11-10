Il legale di Lukaku: "A lui piace stare a Napoli. Futuro? Non dipende solo da noi"

Sebastien Ledure, legale di Romelu Lukaku, ha parlato a Stile Tv del momento del centravanti belga e della sua esperienza al Napoli: "Lukaku aveva bisogno di tempo, quello che non ha avuto nella stagione appena trascorsa. Aveva bisogno di tempo per tornare in forma ed essere competitivo ed è quello che è successo nelle ultime settimane. Non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, ma è tornato ad un grande livello e può aiutare la squadra. Nella seconda stagione sono successi dei contrattempi e questo non gli ha permesso di avere la condizione medica e fisica ideale per essere competitivo in campo. Il motivo non lo conosco, ma è accaduto. Aveva solo bisogno di tempo e siamo tutti felici che ora sia tornato ad essere competitivo".

L'addio di Conte al Napoli?

"Non so se Lukaku sia felice o meno di non trovare Conte come allenatore del Napoli. Lui ha un contratto col Napoli per un’altra stagione, a lui piace stare a Napoli e giocare al Napoli. Poi, ciò che può succedere quest’estate non ci è dato saperlo, dipende non solo dal giocatore ma anche dal club. Fare previsioni non serve ora, non voglio anticipare quello che potrebbe succedere. C’è un Mondiale da giocare, c’è da capire come giocherà e come sta fisicamente. Quello che succederà dopo non lo so".

Cosa ha pensato nell'ultima stagione?

"Lukaku vuole vincere, aveva grandi aspettative su questa stagione. Era molto felice anche di giocare con De Bruyne. Aveva l’ambizione di fare bene in Champions, ma per ragioni che non sono dipese dalla sua volontà non è successo e non è andata come speravano lui e tutti i tifosi del Napoli. E’ stata quindi una stagione deludente, ma non è stata colpa di qualcuno in particolare. Alla fine la gente si ricorda dei giocatori che vincono, non di quanto hanno guadagnato. L’unica cosa che posso dire è che bisogna guardare avanti".

Felice della scelta di Allegri?

"Il mio parere non conta nulla. Dico che Lukaku ha buoni rapporti con tanta gente del calcio".