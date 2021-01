live Arriva l'ufficialità: Gomez è un nuovo giocatore del Siviglia. Il saluto del Papu

22.17 - Il saluto del Papu Gomez: "La maglia sudata sempre. A presto Bergamo, mi mancherete" - Il Papu Gomez ha voluto salutare Bergamo e l'Atalanta con un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram: "La maglia sudata sempre. A presto Bergamo. Mi mancherete! E sempre forza Atalanta".

20.28 - Arriva l'ufficialità: Gomez è un nuovo giocatore del Siviglia - La telenovela è finita. Alejandro Gomez lascia l'Atalanta ed è un nuovo giocatore del Siviglia. Firma fino al 2024 per il Papu con gli Andalusi.

19.32 - Gomez-Siviglia, il colpo fa impazzire i tifosi andalusi: tutto pronto per firme, visite e ufficialità - Alejandro Gomez è a Siviglia. Visite e poi firma, oramai ci siamo. Il Papu è pronto per diventare un nuovo giocatore della formazione di Julen Lopetegui: mancano solo i dettagli tecnici e poi sarà ufficiale l'addio all'Atalanta. Stampa e tifosi andalusi sono in estasi per quello che di fatto è uno dei colpi dell'estate non solo per il calcio italiano ma per tutto il mercato europeo.

14.51 - Alejandro Gomez è atterrato a Siviglia - Alejandro Gomez è atterrato a Siviglia. L'ormai ex Atalanta raggiungerà tra poco la clinica dove svolgerà le visite mediche, prima di firmare il suo contratto con gli andalusi e iniziare la sua nuova avventura in Liga.

14.41 - Gasperini: "Gomez ha dato tanto. L'Atalanta può camminare da sola" - Queste le parole di Gian Piero Gasperini sull'addio del Papu Gomez: "Lui ha dato tantissimo all’Atalanta: ci ha aiutato veramente a crescere. Credo che adesso la squadra sia nelle condizioni di camminare anche con le proprie gambe e anche si poter continuare a crescere. A lui non posso che augurare il meglio. Va in una squadra molto forte che gioca la Champions. È un bel palcoscenico per lui, sarà una grande esperienza. Gli auguro il meglio".

13.12 - Lopetagui glissa sul Papu Gomez - Alejandro Gomez è partito per Siviglia, dove in giornata effettuerà le visite mediche e firmerà il contratto con il club andaluso fino al 2024. Julen Lopetegui, in conferenza stampa, non si è voluto però sbottonare sull'ormai certo acquisto dell'atalantino: "Non c'è ancora nessuna notizia ufficiale. Quando avremo la certezza, potrò parlarne. Non posso parlare di nulla che non sia ufficiale, la mia testa è solo al Valencia".

11.58 - Gomez e l'Atalanta, solo un arrivederci? L'agente: "Certi amori non finiscono" - In partenza con il Papu Gomez per Siviglia, il procuratore dell'ormai ex capitano dell'Atalanta Giuseppe Riso ha così commentato l'operazione che porterà il calciatore argentino nel club andaluso: "E' una operazione diversa, è una operazione dove ci sono di mezzo i sentimenti, e va oltre gli aspetti economici e le solite operazioni. C'è una famiglia che ama il Papu, un popolo che ama il Papu e Gomez che ama l'Atalanta e la famiglia Percassi. Però, è andata così lui è contento e tutti sono contenti. Questi sono amori che non finiscono mai".

E' un arrivederci con Bergamo?

"Vediamo, certi amori non finiscono".

La famiglia resterà a Bergamo?

"Si, stanno organizzando".

Quando le firme?

"Stasera o domani, adesso vediamo".

🗣 'È un arrivederci con Bergamo? Vediamo. Certi amori non finiscono mai"

11.48 - Parla Gomez prima di volare per Siviglia: "Sensazioni strane - "Lasciare questo paese dopo tanti anni, questa città. Sono triste e anche contento. Sono sensazioni strane". Il Papu Gomez proprio in questi minuti sta lasciando Bergamo, per dare il via alla sua nuova avventura con la maglia del Siviglia. E intercettato fuori l'aeroporto ha così risposto alle domande dei cronisti presenti.

Tornando indietro c'è qualcosa che non rifaresti?

"Rifarei tutto quello che ho fatto dal primo giorno che ho fatto a Bergamo, abbiamo fatto la storia di questa società. A volte le cose succedono, ma ora la società è al top in Europa".

Hai un messaggio per la squadra e i tifosi?

"Veramente mi dispiace, mi mancheranno tanto. Bergamo è nel mio cuore, la mia città. Ci rivedremo presto, sicuramente"

Un messaggio anche per i Percassi?

"Già ho parlato con loro e loro sanno cosa penso. I miei sentimenti e quando voglio bene a tutti".

Anche Gasperini?

"Certo, certo".

🗣 'Rifarei tutto quello che ho fatto a Bergamo perché ora #Atalanta è al top. Voglio bene a tutti, anche a #Gasperini"

10.38 - Gomez pronto a partire - Il Papu Gomez è pronto a partire per Siviglia e ha da poco lasciato la sua abitazione prima di raggiungere l'aeroporto, fermandosi un attimo fuori dal cancello e rilasciando una brevissima dichiarazione: "Vado a salutare un paio di persone. Non posso dire niente adesso, ci sarà tempo per parlare".

9.45 - Alle 12 la partenza per Siviglia - Papu Gomez dall’Atalanta al Siviglia, tutto fatto. Tutto definito. Ieri sera le firme dei documenti tra club . E alle 12 il Papu partirà in direzione Spagna. Un aereo privato lontano da occhi indiscreti, per cominciare una nuova avventura. Visite mediche di rito, ultime formalità burocratiche. E poi il Papu sarà ufficialmente del Siviglia fino al 2024. Un colpo importante per il ds Monchi, una nuova grande avventura tutta da vivere per il Papu.

9.30 - Gomez-Siviglia: ci sono le firme - Papu Gomez al Siviglia, è fatta. Ci sono le firme tra il club spagnolo e l’Atalanta. Contratto fino al 2024, cessione a titolo definitivo per circa 7,5 milioni. Il giocatore lascia l’Atalanta dopo anni importanti con la maglia della Dea avendo contribuito ai grandi risultati della squadra. E nelle prossime ore partirà per la Spagna, pronto per vivere una nuova avventura. Papu saluta l’Italia, il Siviglia lo aspetta.