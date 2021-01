live Bologna, Mihajlovic: "Vittoria meritata della Juve. Non abbiamo osato abbastanza"

14:50 - Sinisa Mihajlovic commenta la sconfitta per 2-0 del Bologna contro la Juventus all’Allianz Stadium nella diciannovesima giornata di Serie A.

14:54 - Mihajlovic prende posto nella sala stampa dell'Allianz Stadium: comincia la conferenza.

Quanti rimpianti ha quest’oggi?

“Juve ha vinto meritatamente, è vero che abbiamo preso due gol evitabili ma è anche vero che hann ocreato tante occasioni. Nel primo tempo siamo stati un pi’ timidi, non abbiamo osato abbastanza. Nel secondo tempo siamo aprite ben, abbuiammo avuto diverse occasioni per pareggiare e purtroppo nel momento migliore loro hanno fatto gol e da lì è siate tutto difficile. L’impressione è “bella ma non balla”.

In cosa è stata più brava la Juve oggi?

“Loro sono più forti e hanno avuto anche fortuna perché il primo gol era un tiro da 0-0 che si è trasformato in gol. Loro hanno più qualità però io sono contento dell’atteggiamento dei miei ragazzi, ci è mancato solo di crederci un po’ di più quando c’erano della occasioni. Szczesny ha fatto 2-3 parate, la gara è stata combattuta”.

Ha infastidito la posizione di McKennie?

“Forse noi abbiamo sbagliato perché abbiamo scambiato le posizioni di Svanberg e Schouten. Non abbiamo fatto bene o come volevamo nel possesso e nella costruzione, nel secondo tempo li ho messi come giocano sempre e hanno fatto meglio. Sappiamo che lui è un giocatore che is inserisce, peccato aver preso gol su calcio d’angolo, quando lasci liberi i giocatori della Juve poi la mettono dentro”.

Le prestazioni di Barrow e Dominguez?

“Barrow come prima punta ancora non è giudicabile, lui è una seconda punta o esterno di sinistra per adesso. Per fortuna abbiamo un grande attaccante come Palacio che gli sta insegnando i movimenti, ci vuole un po’ di tempo. Dominguez sta facendo meglio dell’anno scorso, per me è un titolare che alterno a Svanberg in base alla partita. Oggi è entrato bene, ha sbagliato qualche passaggio ma non atteggiamento”.

La Juve può recuperare in classifica?

“Quando sei costretto a inseguire è sempre difficile perché gli altri possono sbagliare ma tu non puoi mai. La Juve ha tutte le carte in regola per poter vincere lo scudetto anche se è un campionato strano. Ci sono sei, sette squadre che possono vincere il campionato. Sarà lotta fino all’ultimo”.

15:01 - Termina ora la conferenza stampa di Sinisa Mihajlovic.