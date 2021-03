live Europa League, la Roma pesca l'Ajax ai quarti. Possibile semifinale con lo United

.Dopo la Champions League, a Nyon prenderà il via il sorteggio dei quarti di finale di Europa League. Appuntamento alle ore 13, con la Roma come unica rappresentate europea del calcio italiano dopo le eliminazioni del Milan contro il Manchester United e del Napoli ai sedicesimi contro il Granada. Segui l'evento di Nyon in diretta su TMW.

13.16 La squadra che giocherà la finale di Danzica in "casa" sarà quella che uscirà dalla semifinale 2, ovvero una fra Arsenal, Slavia Praga, Dinamo Zagabria e Villarreal. La Roma, nel caso in cui dovesse raggiungere la finale, giocherebbe da ospite.

13.14 La seconda semifinale sarà quella fra Arsenal-Slavia Praga e Dinamo Zagabria-Villarreal

13.14 La prima semifinale sarà quella fra Manchester United-Granada e Ajax-Roma.

13.13 Il quarto accoppiamento è Dinamo Zagabria-Villarreal

13.12 Il terzo accoppiamento è Ajax-Roma

13.11 Il secondo accoppiamento è Arsenal-Slavia Praga

13.10 Il primo accoppiamento dei quarti di finale di Europa League è quello fra Granada e Manchester United

13.02 - Via all'evento - Sul palco, con Pedro Pinto e il segretario UEFA Giorgio Marchetti, c'è Gael Clichy.

12.30 - Le date - L'andata dei quarti di finale si giocherà l'8 aprile, il ritorno la settimana successiva, quindi il 15 aprile. Successivamente le semifinali, con formula andata-ritorno, andranno in scena il 29 aprile con ritorno il 6 maggio. Per arrivare alla finale di Danzica di mercoledì 26 maggio.

12.23 - I dettagli del sorteggio - A Nyon andrà in scena un sorteggio libero per decidere i quarti di finale. Ogni accoppiamento sarà numerato (da 1 a 4) per stabilire il successivo sorteggio delle semifinali. Al termine, verrà effettuata un'ulteriore pescata per determinare la squadra di "casa" della finale, passaggio che ha solo motivi burocratici.

12.00 - Le 8 della fase finale - La Roma come unica rappresentante italiana, in Europa League e più in generale nelle coppe europee. Oltre ai giallorossi, si giocheranno i quarti di finale Manchester United, Arsenal, Ajax, Villarreal, Dinamo Zagabria, Granada e Slavia Praga.