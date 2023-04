live Fiorentina, Italiano: "Questa gara è figlia dei ritorni contro Braga e Lech Poznan"

23.10 - Tra poco Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, parla dalla sala stampa del Franchi dopo lo 0-0 con la Cremonese valso l'accesso alla finale di Coppa Italia.

23.31 - Inizia la conferenza stampa.

La sua quarta finale da allenatore è più speciale di quelle prima?

"Sono tutte importanti. Ci tengo a dire che questo percorso mi è servito, è stato utile e formativo. Questa finale è nata anche dalle precedenti, sono fiero di questo ma non è un questione personale di Vincenzo Italiano, riguarda la Fiorentina. Il gruppo, la società, i direttori... Chiunque lotta per la Fiorentina. Siamo dentro tre competizioni e sfideremo l'Inter a Roma, ci godiamo la finale, ci penseremo tra un po'. I ragazzi hanno sempre voluto raggiungere questo traguardo, l'abbiamo ottenuto e mi complimento".

Aveva chiesto alla squadra di gestire?

"Questa gara è figlia dei ritorni contro Braga e Lech Poznan, ne sono contento. Hanno tutti capire che c'era da badare al sodo e non rischiare, forse abbiamo capito la lezione... Prova matura, attenta. Abbiamo battuto dodici corner, in certe partite dobbiamo essere più efficaci su questo, ma abbiamo giocato come dovevamo, concedendo poco all'avversario".

Soddisfatti per la Final Four di Supercoppa?

"Il traguardo è bellissimo. Questa formula nuova vedrà anche la Fiorentina partecipare alla prima edizione, bello".

D'accordo con chi dice che la Fiorentina deve smettere di pensare al campionato?

"No, ogni partita va giocata con la giusta attenzione, tutto va onorato per provare a vincere. Possiamo avere le energie per mandare in campo formazioni che ottengano il bottino pieno sempre. Giocheremo in ogni competizione per fare bene, abbiamo voglia di aumentare il bottino anche in campionato. Quando ci si avvicina a partite così importanti valuteremo se risparmiare diffidati o togliere minuti ad alcuni, vedi Gonzalez a Monza. Dobbiamo arrivare alla fine con tutti gli effettivi".

La città si sta scaldando. E si è sentito un coro per lei.

"Sì, ho sentito, ringrazio la curva. Sono felice di aver regalato questo sogno a tutti. Vedere una finale di Coppa Italia fa venire sempre i brividi, pensare che avremo una curva tutta viola... Immaginate quanto andremo forte. Da qui a quella data però dobbiamo andare avanti anche in Conference".

Quanto è contento della difesa?

"Non concedere nulla era un obiettivo, siamo riusciti a non rimettere in gara la Cremonese. Siamo stati bravi a fare quanto detto in allenamento".

Perché ha messo Amrabat?

"Castrovilli era a pezzi, così come Barak. Mancavano pochi minuti e gli ho detto di fare il possibile per non farsi ammonire, sarebbe stato il colmo. Con una diffida per otto minuti si può lavorare, ne abbiamo avuto conferma".

Le scoccia che la grande stampa consideri poco la Fiorentina?

"Fa piacere che lo ricordiate voi... Tutti sanno che percorso sta facendo la Fiorentina, con l'Inter è l'unica squadra dentro tutte le competizioni. Il movimento calcistico italiano si sta accorgendo di quanto facciamo, abbiamo numeri importanti".

23.42 - Termina la conferenza stampa.