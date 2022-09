live Fiorentina, Venuti: "Pronti per una battaglia o per una sfida tecnica al Basaksehir"

Alle ore 19 italiane Lorenzo Venuti, difensore della Fiorentina, presenta la partita di domani di Conference League contro il Basaksehir direttamente dalla sala stampa dello stadio Terim di Istanbul.

19.32 - Inizia la conferenza stampa.

Come avete preparato la partita?

"Siamo consapevoli che domani affronteremo una squadra forte, reduce da tanti risultati utili consecutivi. Rispetto per loro ma sappiamo quanto siamo forti, abbiamo preparato bene la partita. Qualcosa ci sta mancando, ma è solo credendo nel lavoro e in ciò che facciamo sul campo che domani potremo uscire da questo periodo di difficoltà".

Si aspetta una partita stile Twente?

"Sicuramente l'ambiente sarà simile. I loro tifosi cercheranno di spingere, noi dovremo essere bravi a capire i momenti della partita e quando c'è da spingere o da rallentare un attimo per stare attenti in fase difensiva. Dobbiamo fare questo step mentale, può aiutarci a raggiungere quanto ci sta mancando. Siamo pronti sia a una battaglia che a una partita tecnica".

Partite del genere per Venuti contano il doppio?

"Le partite della Fiorentina in Europa le vedevo dal campo come raccattapalle ed esserci arrivato da giocatore è emozione unica e orgoglio incredibile. I discorsi su di me mi fanno sorridere, ogni volta che sono in conferenza viene fuori questo discorso: giusto che le critiche ci siano, se faccio un errore come a Udine mi prendo la responsabilità come ho sempre fatto. Si sbaglia per migliorare. Però poi ci sono critiche che non hanno senso di esistere, ma sono quelle che mi stimolano a prendermi una rivincita personale. Se non darò più loro modo di farlo sarà una mia vittoria personale. È anche un obiettivo quello di mettere a tacere certe persone sul campo".

19.56 - Termina la conferenza stampa.